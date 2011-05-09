شهر بازی 10 هزار مترمربعی جنوب تهران احداث می شود

به گزرش خبرنگار مهر در استان تهران، شاید تا پیش از این، ساکنان مناطق جنوبی پایتخت برای بهره مندی از فضاهای تفریحی باید به مناطق شمالی و مراکز تفریحی غرب پایتخت پناه می بردند؛ اما با بهره برداری از این بوستان، فاصله طبقاتی شمال و جنوب پایتخت به حداقل خواهد رسید.

شهرداری تهران در قسمت جنوبی بوستان ولایت یک شهربازی مجهز، با امکانات بسیار پیشرفته را طراحی کرده است تا آرزوی دیرینه مردم این منطقه محقق شود.

این شهربازی در دو بخش طراحی و تعبیه شده است که از مدرن ترین تجهیزات روز برخوردار است و بسیاری از لوازم و امکانات آن در مدت زمانی محدود خریداری و به کشور وارد شده اند.

مجموعه شهربازی بوستان ولایت در مجموع 10 هزار متر مربع مساحت دارد که از این میزان نزدیک به چهار هزار متر مربع آن در فضایی مسقف و با امکانات رفاهی مناسب است و قسمت روباز آن نیز شش هزار متر مربع مساحت دارد.

یک مجموعه از این شهربازی ویژه کودکان و دیگری برای استفاده نوجوانان و جوانان طراحی شده که با دستور مستقیم شهردار تهران احداث شده است.

شهربازی بوستان ولایت از تجهیزات بسیار مناسبی برخودار خواهد بود که وسایل تفریحی بادی، بازیهای رایانه های و ویدئوهای دیجیتال و وسایل بازی متنوع و مفرح بخشی از آنها به شمار می رود.