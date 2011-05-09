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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۰۵

نمایش "گزارش یک جشن"و "اسب حیوان نجیبی است" در جشنواره فیلم شهر

نمایش "گزارش یک جشن"و "اسب حیوان نجیبی است" در جشنواره فیلم شهر

"اسب حیوان نجیبی است" به همراه فیلم های سینمایی "گزارش یک جشن"، "طلا و مس"، "سوپراستار" و "آلزایمر" در بخش مسابقه فیلم های سینمایی چهارمین جشنواره فیلم شهر نمایش داده می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم داروغه زاده؛ دبیر این رویداد هنری از حضور فیلم های سینمایی "گزارش یک جشن" ابراهیم حاتمی کیا، "طلا و مس" همایون اسعدیان، "اسب حیوان نجیبی است" عبدالرضا کاهانی، "سوپراستار" تهمینه میلانی و "آلزایمر" احمدرضا معتمدی در بخش مسابقه فیلم های بلند سینمایی چهارمین جشنواره بین المللی فیلم شهر خبر داد.

دیگر فیلم های سینمایی راه یافته به بخش مسابقه آثار بلند سینمایی چهارمین جشنواره فیلم شهر در خبرهای بعدی اعلام  و معرفی  می شوند.

چهارمین جشنواره فیلم شهر با رویکرد "شهری انسانی برای انسان شهری " از 18 تا31 اردیبهشت ماه در تهران و گیلان برگزار می شود.
 

کد مطلب 1308066

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