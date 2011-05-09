اجرای 22 شب جشن در بوستان ولایت از سوم خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایازی با اشاره به پیشرفت بیش از 70 درصدی اقدامات انجام شده در فاز اول بوستان ولایت گفت : همه اقدامات در این بوستان با سرعت مناسب در حال اجراست و بر اساس زمان بندی پیش می رود .

وی افزود: عملیاتی همچون رینگ و درختکاری درمراحل پایانی کار قرار دارد.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تصریح کرد: چمن کاری محوطه بوستان؛ نصب نرده های رینگ بوستان و همچنین عملیات شهربازی در حال اجراست به طوری که تجهیزات آن خریداری شده و در حال انتقال به بوستان است تا شهروندان بتوانند 25 خرداد ماه از این امکانات نیز بهره مند شوند .

ایازی با اشاره به اقدامات در دست انجام در مجموعه شهربانو خاطرنشان کرد: بیش از 75 درصد کار در این مجموعه نیز به پایان رسیده و تا زمان افتتاح بوستان تکمیل خواهد شد و بانوان می توانند از این مجموعه همزمان با افتتاح بوستان استفاده کنند.



وی در ادامه اظهار کرد: با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری، همزمان با روز سوم خرداد و افتتاح فاز اول بوستان ولایت، به مدت 22 شب شهروندان تهرانی شاهد برپایی جشن خواهند بود.

ایازی افزود: این جشن ها همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا آغاز می شود و برنامه هایی همچون جنگهای شادی و موسیقی با حضور چهره ها ی فرهنگی، ورزشی مورد علاقه شهروندان اجرا خواهد شد .