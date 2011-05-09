هیچ تسهیلاتی برای ساخت چاپخانه مطبوعات در بندرعباس پرداخت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، همایون امیرزاده عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص دلایل برگزار نشدن جشنواره فیلم اردیبهشت، بیان کرد: انجمن سینمای جوان هرمزگان در حال حاضر متولی خاصی ندارد و مسئول این انجمن چندین بار از سمتش استعفا داده است که به همین دلیل جشنواره فیلم اردیبهشت امسال در بندرعباس برگزار نمی شود.

وی ادامه داد: اداره کل ارشاد هرمزگان به علت تخصصی بودن کار انجمنها معمولا در کارهای اجرایی آنان دخالت نمی کند اما با این وجود بنده به علت تاخیر در انتخاب مسئول انجمن سینمای جوان هرمزگان از همه اهالی هنر و مردم هرمزگان عذر خواهی می کنم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به انتخاب مسئول انجمن سینمای جوان هرمزگان در آینده ای نزدیک، اظهار داشت: مسئول این انجمن به احتمال فراوان در مراسم اختتامیه جشنواره عکس اردیبهشت یعنی 29 اردیبهشت و یا چند روز بعد از آن انتخاب می شود.

امیرزاده افزود: طی جلسه ای که با کارشناسان فیلم در هرمزگان برگزار کردیم قرار شد تا جشنواره فیلم اردیبهشت به صورت سالانه برگزار شود و اداره کل ارشاد هرمزگان هم آمادگی دارد تا در صورت تمایل انجمن سینمای جوان جشنواره فیلم را امسال هم برگزار کند.

وی در مورد آخرین وضعیت چاپخانه مطبوعات بندرعباس گفت: ساختمان این چاپخانه کاملا آماده شده و بخش خصوصی و اداره کل ارشاد تمامی تعهدادت خود در خصوص این چاپخانه را انجام داده اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان بیان کرد: تا کنون طرح چاپخانه مطبوعات هرمزگان هیچ تسهیلاتی از طرف بانک عامل یعنی بانک صادرات دریافت نکرده و از طرف بانک عامل اعلام آمادگی شده تا این تسهیلات طی روزهای آینده پرداخت شود.