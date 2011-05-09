بارش باران و تگرگ در قزوین خسارت زد

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین بارش باران بهاری که روز گذشته در استان قزوین آغاز شد علاوه بر طراوت و زیبایی خاص خود موجب بروز خسارتهایی نیز شد.

بارش باران و تگرگ موجب آب گرفتگی برخی از خیابانها و معابر شهر قزوین شد و علاوه بر شکستن شاخه های درختان و از بین بردن شکوفه های برخی درختان دیگر، واژگون کردن داربستهای تبلیغاتی و کندی حرکت و تردد خودروها در شهر، موجب آب گرفتگی بخشهایی از بازار قزوین شد.

نقص در سیستم فاضلاب شهری موجب شد تا آبهای روان ناشی از بارشهای دیروز به جای ریخته شدن در شبکه فاضلاب شهری، روانه بازار شود و برای فروشندگان و مغازه داران مشکلاتی ایجاد کند.

همچنین وزش باد شدید خساراتی به بار آورد.

وزش باد سه دکه فروش مواد خوراکی و آشامیدنی را در محل عوارضی قزوین، زنجان که با هیچ وسیله ای مهار نشده بودند واژگون و یکی از فروشندگان را مجروح کرد.

بارش باران و تگرگ که موجب لغزندگی جاده ها شده بود نیز حادثه آفرید.

لغزندگی جاده موجب بروز سه فقره تصادف در آزاد راه قزوین، کرج شد که در این سوانح پنج نفر مجروح شدند.

واژگونی کامیونت در این محور هم حد فاصل عوارضی قزوین، زیبا شهر ترافیک دو کیلومتری ایجاد کرد.

در این سانحه رانندگی یک دستگاه کامیونت حامل احشام به علت خواب آلودگی راننده آن و لغزندگی جاده واژگون شد و تعدادی از گوسفندان تلف شدند.

همچنین برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه کامیون چهار مجروح برجای گذاشت.

در این سانحه رانندگی چهار سرنشین پراید مجروح و برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.

بی احتیاطی راننده پراید و لغزندگی جاده عامل تصادف اعلام شده است.

لغزندگی جاده همچنین موجب شد یک دستگاه مینی بوس با گاردریل جاده برخورد کند.

این حادثه تلفات جانی نداشت اما خساراتی به خودرو وارد شد.



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