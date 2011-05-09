به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و تحلیل برگزاری نمایشگاه کتاب در کشورهای عربی با محوریت نمایشگاه ابوظبی عصر امروز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه در دو بخش با حضور 4 کارشناس ادبی در سرای بین‌الملل بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزارشد.

در بخشی از این نشست غلامرضا امامی با اشاره به اینکه نمایشگاه کتاب ابوظبی را می توان یکی از بزرگترین نمایشگاههای کتاب جهان دانست، گفت: متاسفانه آخرین بار که دراین نمایشگاه شرکت کردم با درهای بسته غرفه ایران روبه رو شدم که این غرفه نام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را بر سردرش داشت.

وی ادامه داد: در حالی که پول این غرفه ها از بیت المال داده شده است، ولی حتی این غرفه ها افتتاح هم نمی شوند تا حداقل چند کتاب در آنها عرضه شود. آنگاه در گزارش‌ این نهادها می آید که حضور فعال در نمایشگاه های جهانی دارند و جهان هم در انتظار آنهاست.

این نویسنده و مترجم با اشاره به نمایشگاه کتاب بولونیا و تجربه حضورش در آنجا عنوان کرد: به دلیل علاقه شخصی به ادبیات کودک و نوجوان سال ها در نمایشگاه بولونیای ایتالیا حضور یافته ام که متاسفانه در دومین سال دیدم که غرفه ایران خالی بود و این تنها غرفه خالی در نمایشگاه بود. اتفاق تاسف بارتر این بود که در غرفه‌ای که پرچم ایران بالای آن بود هیچ کتابی عرضه نشده بود و صهیونیست‌ها در آن تشکیل جلسه داده بودند و من از این صحنه عکس تهیه کرده ام.

امامی افزود: همین اسرائیلی‌ها در غرفه شان کتاب های زیادی برای ارائه آورده بودند، ولی باز هم متاسفانه غرفه فلسطینی ها تنها با یک متصدی و چند تابلو نقاشی به نمایش گذاشته بود. من آنچه به حضور ضعیف ایران در نمایشگاه های کتاب جهان به چشم دیده ام، تاکنون در فضای رسانه ای مطرح نکرده بودم ولی چندین بار به مسئولان وزارت ارشاد منتقل کرده ام.

وی در پایان افزود: این حضورها با غرفه‌های خالی به اعتبار ما لطمه می زند و هزینه ها را دور می ریزد. دیگر ما از ترکیه و امارات و بحرین کمتر که نیستیم! ما باید برای حضورهای بین المللی برنامه ریزی داشته باشیم، چرا که دنیا جزایر به هم پیوسته است و هر که دور خودش دیوار بکشد، همچون مرداب عاقبتش نابودی است.

در ادامه این نشست محمدتقی حق بین از فعالان امور نشر که وی نیز چندین تجربه شرکت در نمایشگاه های کتاب بین المللی را داشته است، گفت: اعتبار نمایشگاه کتاب تهران چه از لحاظ فرهنگی و چه اقتصادی از نمایشگاه‌هایی چون ابوظبی بالاتر است، ولی در چند دوره اخیر که نمایشگاه ابوظبی با برگزارکنندگان نمایشگاه فرانکفورت قرارداد بسته اند، آنها به طور حرفه ای و در سطح نمایشگاه فرانکفورت این نمایشگاه را برگزار می کنند.

وی ادامه داد: برای بازار کشورهای عربی عرضه قرآنهای نفیس گام خوبی است، چراکه قرآن عنصر مشترک دینی و فرهنگی بین ما با آنهاست که حساسیت برخی دیگر کتاب ها را بر نمی انگیزد. کتاب های هنری، ایران شناسی و هنرهای تصویری از دیگر آثاری است که بازار خوبی در جهان عرب دارد و مشکل ترجمه نیز در میان نیست.

حق بین با اشاره به اینکه بخش خصوصی با برنامه ریزی می تواند حضورهای موثری در نمایشگاه های کتاب جهان داشته باشد، عنوان کرد: گرچه حمایت دولت می تواند حضور قدرتمندتری را رقم بزند، ولی اگر برنامه ریزی درست برای استفاده از فرصت ها باشد لازم نیست همیشه دولت حضور داشته باشد.

این فعال امور نشر در پایان با تایید صحبت های امامی درباره حضور ضعیف ایران در برخی نمایشگاه های کتاب بیان کرد: مشکل ما غرفه هایی است که به نام ایران گرفته می شود و خالی می ماند و یا در روزهای پایانی فقط چند کتاب آن هم با قیمت های پایین در آنها به فروش می رسد. اینگونه فعالیت ها باعث می شود کار بخش خصوصی، اتحادیه های مرتبط با چاپ و نشر و آژانس‌های ادبی هم مختل شود.