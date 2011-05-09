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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۲۶

فاطمی امین اعلام کرد:

وزارت صنایع و معادن تابع مصوبات ادغام است

وزارت صنایع و معادن تابع مصوبات ادغام است

سخنگوی وزارت صنایع و معادن اعلام کرد: این وزارتخانه تابع مصوبات ادغام است و ماموریت های خود را با قوت ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا فاطمی امین گفت: موضوع ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی یک موضوع عادی است و خللی در فعالیتها و وظایف این وزارتخانه ایجاد نخواهد کرد.
 
وی تصریح کرد: وزارت صنایع و معادن تابعی از سیاستهای کلان دولت است و برای تحقق این سیاست ها، برنامه های کوتاه و بلند مدت دارد و بدنه کارشناسی وزارتخانه در تمامی سطوح این برنامه ها را دنبال خواهد کرد.
 
سخنگوی وزارت صنایع و معادن خاطرنشان کرد: بر اساس توصیه علی اکبر محرابیان تمامی مدیران و کارشناسان وزارت صنایع و معادن با قوت وظایف محوله را تا تکمیل کامل طرح ادغام دنبال خواهند کرد.
 
 
 
کد مطلب 1308081

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