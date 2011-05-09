وزارت صنایع و معادن تابع مصوبات ادغام است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا فاطمی امین گفت: موضوع ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی یک موضوع عادی است و خللی در فعالیتها و وظایف این وزارتخانه ایجاد نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: وزارت صنایع و معادن تابعی از سیاستهای کلان دولت است و برای تحقق این سیاست ها، برنامه های کوتاه و بلند مدت دارد و بدنه کارشناسی وزارتخانه در تمامی سطوح این برنامه ها را دنبال خواهد کرد.

سخنگوی وزارت صنایع و معادن خاطرنشان کرد: بر اساس توصیه علی اکبر محرابیان تمامی مدیران و کارشناسان وزارت صنایع و معادن با قوت وظایف محوله را تا تکمیل کامل طرح ادغام دنبال خواهند کرد.





