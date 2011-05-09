1200 واحد مسکونی مهر در سربیشه احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مالک سعید عصر دوشنبه در بازدید از مسکن مهر سربیشه اظهار داشت: نحوه پرداخت تسهیلات به تعاونی های مسکن مهر در گذشته به صورت 30،40،30 درصد بوده ولی اکنون در راستای رفاه حال اعضاء تعاونی ها به ترتیب30،40،15 درصد به تعاونی ها پرداخت می شود.

وی یکی از شرایط پرداخت تسهیلات را منوط بر وجود حساب بانکی تعاونی در بانک مسکن دانست و اضافه کرد: تعاونی ها و اعضای آن شریک بانک در ساخت و ساز مسکن هستند و تعاونی ها باید تلاش کنند تا مسکن در موعد مقرر تحویل اعضا شود.

سعید ادامه داد: مدیران تعاونی ها باید اعضاء را در راستای میزان آورده لازم برای اتمام پروژه توجیه کنند.

فرماندار شهرستان سربیشه نیز گفت: گسترش ساخت و ساز در سربیشه و حل مشکلات اساسی مسکن مهر سربیشه رونق بخش مسکن است.

سید علیرضا حسینی بیان داشت: در حال حاضر هزار و 208 واحد مسکونی با زیربنای 108 هزار و 720 مترمربع در قالب 14 شرکت تعاونی در سربیشه، مود و درح در حال احداث است.

وی افزود: حدود پنج میلیارد تومان تسهیلات بانکی توسط بانک مسکن تامین شده است.

حسینی همکاری بانک مسکن استان به ویژه سرپرستی آن را با دستگاه های اجرایی و تعاونی ها بسیار خوب توصیف کرد و برحل مشکلات تسهیلات مسکن مهر مود و باقی مانده مسکن فرهنگیان تاکید کرد.