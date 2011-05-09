کمیته نوسازی محلات جنوب تهران تشکیل شد

شهردار منطقه 20 در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرری، با اعلام این خبر گفت: کمیته نوسازی محلات به همت دفتر خدمات نوسازی جنوب تشکیل شده است.

مجتبی عبداللهی افزود: اطلاع رسانی و ترغیب شهروندان به نوسازی املاک خود و انتقال مشکلات آنان به مسئولان از مهمترین اهداف تشکیل این کمیته ها می باشد.

وی با اشاره به اینکه این کمیته ها با محوریت مساجد تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: اعضای انجمن های شورایاری، هیئت امنای مساجد، پایگاه های بسیج و نمایندگان دفاتر خدمات نوسازی را از اعضای تشکیل دهنده کمیته نوسازی محلات هستند.

این مسئول ادامه داد: محلات ولی آباد ، هلال احمر ، بهشتی و حمزه آباد را جزء نخستین محلاتی هستند که اقدام به تشکیل کمیته های نوسازی کرده اند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر یک هزار و 730 قطعه از قطعات موجود در این محلات جزء محدوده بافت فرسوده هستند.

عبداللهی برپایی همایش ها محله ای را از جمله اقدامات این کمیته ها عنوان کرد و افزود: نوسازی بافت های فرسوده این محلات علاوه بر منفعت اقتصادی، رفع مشکلات فرهنگی، مقاومت بنا در زمان وقوع بحران، زیبایی منظر شهری از فاصله طبقاتی بین جنوب و شمال شهر کاسته و اشتغال زایی را به همراه دارد.

وی یادآور شد: تخفیف در صدور پروانه ساختمانی، اعطای تراکم تشویقی، معافیت از پرداخت عوارض نوسازی، تسهیلات بانکی و اعطای ودیعه مسکن از جمله تسهیلات ارائه شده به مالکان بافت های فرسوده است.

این مدیر شهری با بیان اینکه منطقه 20 یکی از مناطق قدیمی و فرسوده شهر تهران است و یک هشتم آن را بافت فرسوده تشکیل داده است، اضافه کرد: مجموعاً 564 هکتار بافت فرسوده در 450 نقطه از این منطقه واقع شده است.