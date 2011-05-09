شش میلی متر در سیاه بیشه باران بارید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مدت در بلده پنج میلی متر باران بارید که این موضوع نشان دهند بارش بیشتر باران در ارتفاعات استان است.
شهروندان مازندرانی از صبح امروز شاهد بارش پراکنده بهاری در برخی از مناطق بودند که مشکلاتی را برای آنان به وجود آورده است.
اهالی استان ازساعات اولیه روز دوشنبه شاهد کاهش محسوس دما بودندکه این کاهش حدود هفت درجه سانتی گراد است.
پیش بینی می شود این وضعیت جوی استان تا اواخر هفته جاری ادامه یابد و از پنجشنبه هفته جاری از ناپایداری هوا کاسته می شود و مردم شاهد هوای صاف تا نیمه ابری خواهند بود.
اهالی مازندران در چند روز گذشته شاهد افزایش نسبی هوا، کاهش ناپایداری جوی و هوای صاف بودند.
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