مرمت روکش آسفالت بزرگراههای شمال غرب تهران آغاز شد

شهنام جوادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران گفت: همزمان با بهبود شرایط جوی، ترمیم روکش آسفالت بزرگراه های شهید چمران، شیخ فضل الله نوری و شهید همت آغاز شده است.

وی با بیان اینکه حدود 38 درصد از بزرگراههای شهر تهران در منطقه 2 تهران قرار دارد، افزود: بارشهای جوی باران و برف که در سال گذشته نیز به میزان قابل توجهی در منطقه رخ داد، به همراه میزان بار ترافیکی بر روی بزرگراهها ترمیم و بهسازی روکش آسفالت این شریانهای ترافیکی را ضروری کرده است.

این مسئول اظهار داشت: از 20 روز پیش، دو اکیپ ویژه روکش آسفالت در سطح منطقه دو تهران اقدام به ترمیم روکش آسفالت بزرگراههای شهید چمران، شهید همت و شیخ فضل الله نوری کرده که تا دو هفته دیگر ادامه خواهد یافت.

وی افزود: ترمیم روکش آسفالت بزرگراههای سطح منطقه به دلیل شرایط ترافیکی در ساعات شب انجام خواهد شد.

جوادیان اعلام کرد: هر شب بیش از 600 تن آسفالت جهت ترمیم روکش موجود بزرگراه های مذکور استفاده می شود.

وی ادامه داد: ترمیم روکش آسفالت معابر منطقه با همکاری سازمان مهندسی و عمران شهر تهران صورت می گیرد که امید است با ترمیم روکش آسفالت بزرگراههای مهم شهر، تردد خودروها با سهولت بیشتری انجام شود.