خصوصیات شخصیتی حضرت امام (ره) در رهبر معظم انقلاب متجلی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله واعظ طبسی در مراسم افتتاح کتابخانه‌های ادبیات، مطبوعات و جامع الکترونیک و تالار امانت منابع خارجی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی با اشاره به اهمیت و جایگاه تفکر و تدبر در احادیث معصومین (ع) افزود: امام راحل صرف نظر از درجه فقاهت و مراتب علمی اجتهادی، اصولی و علوم عقلی، به معنای واقعی کلمه یک متفکر دارای تدبیر بود و بدون حساب و کتاب و بررسی جوانب، اقدامی نمی ‌کرد.

وی افزود: به دور از هرگونه مبالغه ‌ای امروز دقیقأ همان شخصیت، هویت، خصوصیات فکری، احساس و عقلانیت حضرت امام (ره) را می ‌توان در رهبر معظم انقلاب مشاهده کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در طول 32 سال گذشته حوادث بسیاری اتفاق افتاد که تصور می‌شد حضرت امام (ره) یا مقام معظم رهبری همین امروز باید وارد عمل شوند، لیکن آنها تأمل نموده و چنان به‌ موقع ورود پیدا می‌ کردند که جامعه احساس می‌ کرد اگر پیش از آن روز اقدامی می‌ شد، تبعات اجتماعی بسیاری در پی داشت.

وی گفت : اگر صد بار بگوییم به ولایت فقیه معتقدیم و هزار و یک بار جملاتی را تکرار کنیم که معنایش تکریم از ولایت است، اما در عمل نشان دهیم که هیچ ارتباطی بین رفتار و گفتارمان نیست، بسیار تأمل‌ برانگیز است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه رهبری نیازی به این تملق‌گویی‌ها ندارد، گفت: رهبر معظم انقلاب با همان خصوصیات فکری و اعتقادی و بر اساس فکر، تدبیر، ایمان و باورهای دینی و ارتباط معنوی، فکری و عاطفی با آفریدگار جهان پیش می ‌رود و سیاست‌گزاران، برنامه ‌ریزان و مدیران عالی ‌رتبه باید مسائل را با فکر و تدبیر دنبال کنند و در موضع‌گیری‌ها تحولات گذشته و امروز را ببینند.

وی گفت: این را به عنوان نصیحتی برای خودم می ‌گویم که فریب این کف‌زدن‌ها، سر و صداها و تحسین‌ها را نخوریم، فکر نکنیم اگر استقبالی از سوی مردم هست، برای شخص ماست؛ بدانیم روزی که به ارزش‌های نظام اسلامی پشت کنیم و آن روزی که یک مسئول رده بالای کشور کوچک ‌ترین زاویه را با رهبری پیدا کند، آن روز اگر تدبیر رهبری نباشد و مردم آزاد باشند، اولین لحظه سقوط آن مسئول است.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه بیان داشت: بهترین چیزی که می ‌تواند ما را به سوی تفکر و تدبر هدایت و راه را برایمان باز کند، کتاب و مطالعه است.

وی افزود: متأسفانه علیرغم اینکه کشور در بحث جمع‌آوری و چاپ کتاب و ایجاد کتابخانه‌های متعدد قدم‌‌های بسیار بزرگی برداشته‌ است، اما در بحث ترویج فرهنگ مطالعه بین نوجوانان و جوانان موفق عمل نکرده‌ایم.

آیت الله واعظ طبسی تصریح کرد: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دارای فضا و امکانات بسیار محدودی بود و تنها 80 هزار جلد کتاب داشت، در حالی که امروز 3 میلیون و 200 هزار جلد کتاب در این کتابخانه و چندین کتابخانه اقماری در مشهد و شهرستان‌ها با امکانات بسیار وجود دارد؛ با این حال چیزی که کم داریم، فرهنگ کتابخوانی است.

وی ادامه داد: از جمله کارهای مهمی که باید کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی در کنار سایر مؤسسات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی این نهاد انجام دهد، ترغیب و تشویق نسل نوجوان و جوان به امر کتابخوانی و فرهنگ مطالعه است.

وی با اشاره به تحولات فرهنگی جهان اسلام در سده‌های اولیه ظهور اسلام و گسترش منابع مطالعاتی و پژوهشی دانشمندان و اندیشمندان مسلمان در سراسر عالم و تأثیرپذیری تمامی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها از آن، گفت: امروز وقتی می‌گوییم انتظار ما این است که استادان و اندیشمندان علوم انسانی، اجتماعی، روانشناسی، نجوم و... را از منابع اسلامی استخراج کنند، به خاطر اتکا به منابع اسلامی و پیشینه قوی فرهنگی در مقابله با فرهنگ غربی است.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه خطاب به مدیران فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: باید تمامی منابع مطالعاتی دنیا در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی گردآوری شود چه این که این کتابخانه اگر از نظر تعداد کتاب نتواند با کتابخانه‌های بزرگ جهان رقابت کند، از نظر شأن و منزلت هم‌ ردیف آن‌هاست.

وی افزود: باید چنین احساسی تقویت شود که کتابخانه آستان قدس رضوی کانون فرهنگی مورد توجه دنیای اسلام و همه جوامع بشری است و امروز کم نیستند اروپاییانی که در بازدید از این مکان، به عظمت و جایگاه آن اشاره اقرار می‌ کنند.

آیت الله واعظ طبسی افزود: سال گذشته که برای افتتاح کتابخانه علوم قرآن و حدیث مبلغ 30 میلیارد ریال برای خرید کتاب‌های مورد نیاز بودجه اختصاص یافت، امسال نیز 20 میلیارد دیگر به آن اضافه می شود که انتظار می رود تمامی منابع مطالعاتی و پژوهشی مفید پس از انجام کار کارشناسی در این کتابخانه گردآوری شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان ابراز امیدواری کرد که با افتتاح این سه کتابخانه در حوزه ادبیات، مطبوعات و الکترونیک، کارهای عمیق و پخته‌ ای در منابع اسلامی صورت گیرد تا دنیا بداند که اسلام در همه زمینه‌ها دارای منبع و متن است.

در این مراسم، محمدهادی زاهدی رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی به ارائه گزارشی از سه کتابخانه مذکور پرداخت.