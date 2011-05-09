بازداشت مخالفان آل خلیفه ادامه دارد/نگرانی از سرنوشت نامعلوم زندانیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع خبری اعلام کردند: مقامات بحرینی به تعقیب فعالان و شرکت کنندگان در تظاهرات فوریه گذشته ادامه می دهند و برای دستگیری آنها به منازل و محل کار آنها یورش می برند که این موضوع سبب شده است بسیاری از ترس بازداشت، خانه را ترک کنند.

این منابع به نقل از سازمانهای حقوقی گفتند: بیش از 600 نفر که در میان آنها پزشک، ورزشکار، معلم، دانشجو، سیاستمدار و حقوقدان وجود دارد در زندانهای آل خلیفه به سر می برند.

منابع فوق ضمن هشدار درباره شکنجه زندانیان تصریح کردند "جواد فیروز" و" مطر مطر" دو نماینده عضو فراکسیون پارلمانی الوفاق درمیان بازداشت شدگان قرار دارند.

"مطر مطر" قبل از بازداشتش به الجزیره گفته بود: هرلحظه احتمال بازداشت من وجود دارد به ویژه که یکی از افراد دستگیر شده دراعترافاتش اعلام کرده بود که از من برای زیر گرفتن نیروهای امنیتی دستور گرفته است.

خبر دیگر اینکه خانواده های زندانیان بحرینی ضمن نگرانی درباره سرنوشت فرزندان دستگیر شده خود، از هر گونه اطلاعات درباره عزیزان خود به رسانه ها از ترس مبهم شدن سرنوشت آنها خوداری می کنند.

از سوی دیگر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد از رژیم بحرین خواست که بازداشت شدگان را آزاد کند و امکان مشورت حقوقی را برای آنها فراهم آورد.

دربیانیه این کمیساریا آمده است : باید درباره کشته شدن چهار زندانی در زندانهای آل خلیفه تحقیقات انجام شود، چرا که گزارشهایی درباره شکنجه مدافعان حقوق بشر در زندانها وجود دارد.