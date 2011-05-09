دوره آموزشی "فرزندپروری" در استان البرز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز در این زمینه گفت: دوره آموزشی فرزندپروری در مرکز شماره دو این کانون واقع در شاهین ویلای کرج برگزار شد.

صفی الله رمضان خانی ادامه داد: این دوره آموزشی به منظور آشنایی بیشتر خانواده ها با روشهای صحیح تربیتی برگزار شده ضمن اینکه این دوره با دعوت از مشاوران خبره انجام گرفته است.

این مسئول عنوان کرد: قرار گرفتن شیوه های علمی و عملی تربیتی در کنار یکدیگر در جامعه امروز بسیار مهم است و این امر باید به بهترین نحو مد نظر قرار گیرد.

استفاده از تجارب استادان در انتقال شیوه های صحیح تربیت موثر است

وی خاطرنشان کرد: یکی از موارد بسیار مهم این است که استفاده از تجارب و آموخته های علمی استادان دانشگاه در انتقال شیوه های صحیح تربیت به خانواده ها موثر است.

رمضان خانی اضافه کرد: در این دوره آموزشی 150نفر از والدین شرکت کرده اند و طبق پیش بینی ها برگزاری دوره یادشده نتایج مطلوبی به همراه دارد.

مشاور استاندار البرز افزود: این گونه دوره ها در استان البرز ادامه دارد و شرکت تمام والدین در آنها رایگان است.