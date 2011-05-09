عملیات قتل بن لادن عواقب خطرناکی دارد/ رابطه با آمریکا برای ما مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، یوسف رضا گیلانی گفت : مبارزه با القاعده، یکی از اولویتهای دولت پاکستان است.



نخست وزیر پاکستان با بیان اینکه، مبارزه با تروریسم تنها از راه همکاری امکان دارد، اظهار داشت : هیچ اختلافاتی در داخل رهبری سیاسی یا دولت وجود ندارد و دولت به ارتش و سازمان اطلاعات اعتماد دارد.



گیلانی با انتقاد مجدد از عملیات اخیر آمریکا در خاک کشورش به بهانه کشتن سرکرده القاعده گفت : عملیات یکجانبه مانند کشتن بن لادن، عواقب خطرناکی دارد.



وی از تشکیل هیئت تحقیقات برای بررسی عملیات اخیر نظامیان آمریکایی در خاک پاکستان خبر داد و اظهار داشت : دولت در خصوص مسئله حضور بن لادن در خاک پاکستان تحقیقاتی را انجام خواهد داد.



گیلانی خاطر نشان کرد : ما مصمم به ریشه کنی تروریسم هستیم.



نخست وزیر پاکستان درباره روابط کشورش با آمریکا نیز گفت : پاکستان اهمیت زیادی برای روابط با آمریکا قائل است و تصمیم دارد بهترین روابط را با این کشور داشته باشد.



گیلانی در عین حال گفت : القاعده در پاکستان به وجود نیامده است.



نخست وزیر پاکستان در عین حال اتهامات وارده به این کشور در ارتباط با اسامه بن لادن را بی اساس توصیف کرد.