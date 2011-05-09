به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، یوسف رضا گیلانی گفت : مبارزه با القاعده، یکی از اولویتهای دولت پاکستان است.
نخست وزیر پاکستان با بیان اینکه، مبارزه با تروریسم تنها از راه همکاری امکان دارد، اظهار داشت : هیچ اختلافاتی در داخل رهبری سیاسی یا دولت وجود ندارد و دولت به ارتش و سازمان اطلاعات اعتماد دارد.
گیلانی با انتقاد مجدد از عملیات اخیر آمریکا در خاک کشورش به بهانه کشتن سرکرده القاعده گفت : عملیات یکجانبه مانند کشتن بن لادن، عواقب خطرناکی دارد.
وی از تشکیل هیئت تحقیقات برای بررسی عملیات اخیر نظامیان آمریکایی در خاک پاکستان خبر داد و اظهار داشت : دولت در خصوص مسئله حضور بن لادن در خاک پاکستان تحقیقاتی را انجام خواهد داد.
گیلانی خاطر نشان کرد : ما مصمم به ریشه کنی تروریسم هستیم.
نخست وزیر پاکستان درباره روابط کشورش با آمریکا نیز گفت : پاکستان اهمیت زیادی برای روابط با آمریکا قائل است و تصمیم دارد بهترین روابط را با این کشور داشته باشد.
گیلانی در عین حال گفت : القاعده در پاکستان به وجود نیامده است.
نخست وزیر پاکستان در عین حال اتهامات وارده به این کشور در ارتباط با اسامه بن لادن را بی اساس توصیف کرد.
گیلانی :
عملیات قتل بن لادن عواقب خطرناکی دارد/ رابطه با آمریکا برای ما مهم است
نخست وزیر پاکستان لحظاتی پیش با انتقاد مجدد از عملیات نظامی اخیر آمریکا در خاک کشورش به بهانه کشتن سرکرده مزدور القاعده در عین حال از تمایل جدی اسلام آباد برای داشتن بهترین رابطه با واشنگتن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، یوسف رضا گیلانی گفت : مبارزه با القاعده، یکی از اولویتهای دولت پاکستان است.
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