به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی در حاشیه تمرین عصر روز دوشنبه استقلال در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: پس از دیدار مقابل السد که به تساوی 2 بر 2 انجامید فرصت بسیار خوبی داشتیم تا بتوانیم پس از یک استراحت تمرینات منظمی را برگزار کنیم. درست بر خلاف دیدار مقابل السد که فاصله آن بازی با دیدار مقابل شاهین بوشهر بسیار کم بود و بازیکنان ما بسیار خسته بودند. در این دیدار از هر حیث آماده هستیم تا بتوانیم با ارائه یک بازی خوب و پیروزی مقابل النصر عربستان به دور دوم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا صعود کنیم.

وی با اشاره به شرایط تیم استقلال ادامه داد: در حال حاضر استقلال در شرایط بسیار خوبی به سر می برد. ما توانسته ایم تمرینات بسیار خوب و منظمی را در طول هفته انجام داده و با توجه به زمانی که برای این دیدار داشتیم کارهای تاکتیکی خود را به نحو احسن انجام دهیم.

مظلومی ضمن تشکر از سازمان لیگ ادامه داد: از آقای عزیز محمدی و همکارانش تشکر بسیار دارم. با توجه به فاصله زمانی که برای ما قرار دادند و مسابقات لیگ را کمی دیرتر برگزار کردند توانسته ایم با شرایط بسیار عالی خود را برای دیدار با النصر عربستان آماده کنیم.

پرویز مظلومی در ادامه همچنین افزود: ما در این دیدار باید با اختلاف دو گل پیروز شویم و تنها در این صورت است که می توانیم به دور بعد صعود کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در خصوص شناخت از تیم النصر عربستان گفت: ما شناخت کافی را نسبت به این تیم داریم. با توجه به بازیهایی که در لیگ قهرمانان انجام داده ایم دقیقا به نقاط قوت و ضعف این تیم آشنا هستیم و این را با جلساتی که با بازیکنان خود داشتیم به آنان گوشزد کرده و از آنان خواستیم که با استرس وارد میدان نشده و با یک بازی منطقی و بدور از احساسات نتیجه بازی را به نفع خود رقم بزنیم.

وی گفت: در چند روز اخیر خیلی ها از من می خواستند که در این دیدار انتحاری بازی کنیم اما من معتقدم که نباید به خاطر زدن دو گل در نیمه اول بازی را از دست بدهیم. ما 90 دقیقه زمان داریم و این فرصت خوبی است تا بتوانیم این دیدار را در پایان به نفع خود به پایان برسانیم.

مظلومی در خصوص حاشیه هایی که همیشه تیم های عربی قبل از حضور در ایران بوجود می آورند گفت: متاسفانه تیم های عربی استاد این کار هستند و همیشه قبل از اینکه مقابل تیم های ایرانی خصوصا استقلال و پرسپولیس قرار بگیرند مسائل حاشیه ای بوجود می آورند تا بتوانند تمرکز تیم ایرانی را بر هم بزنند اما ما بر روی این نکته هم با بازیکنان خود صحبت کرده ایم و از آنان خواسته ایم با آرامش کامل و به دور از هرگونه استرس و فشاری بازی خود را انجام دهند و هر حرکتی که از بازیکنان النصر برای به حاشیه بردنشان بوجود می آید با خونسردی تمام آن را کنار گذاشته و به بازی خود و برد تمیشان در مقابل تماشاگران فکر کنند.

مظلومی در خصوص اینکه چه برنامه ای برای دیدار مقابل النصر دارد گفت: خوشبختانه دست من در این دیدار باز است و آسیب دیدگی ندارم درست بر خلاف دیدار مقابل السد قطر که من بازیکنانی چون هوار ملامحمد، شریفات و سیدصالحی را با مصدومیت جزئی به بازی فرستادم. البته آنها تمام تلاش خود را کردند و از نظر من بازی قابل قبولی را ارائه دادند.

سرمربی تیم استقلال تهران در پایان و در خصوص حضور تماشاگران ایرانی گفت: من با تمام وجود از طرفداران استقلال تهران می خواهم که به ورزشگاه آمده و تیم خود را فراموش نکنند. هواداران فوتبال باید بدانند که این دیدار یک دیدار ملی است و نیاز به حمایت تمامی هواداران فوتبال داریم. صعود ما به دور بعد یک افتخار برای فوتبال ایران است و تماشاگران ضمن آرامش و به دور از هرگونه حاشیه ای فقط به تشویق تیم پرداخته و سعی کنند خود را وارد مسائل حاشیه ای نکنند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و النصر عربستان در هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا ساعت 19 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد که صعود استقلال به مرحله بعد منوط به پیروزی با اختلاف دو گل برابر حریف عربستانی است.