به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی جهان در "روتردام" هلند عصر امروز دوشنبه با رویارویی نمایندگان کشورمان در مرحله حذفی انفرادی و برتری آنها مقابل رقیبانشان پیگیری شد.

در مسابقات این روز افشین نوروزی با نتیجه 4 بر صفر رقیبی از بوسنی را شکست داد. محمدرضا اخلاق پسند در اولین مسابقه خود موفق به شکست 4 بر صفر نماینده مالزی شد و لطف الله نسبی هم با نتیجه 4 بر 2 مقابل پینگ پنگ بازی از کانادا به برتری رسید. نوشاد عالمیان هم در اولین مرحله ازدور حذفی قرعه استراحت داشت.

در مرحله دوم دور حذفی مسابقات قهرمانی جهان در هلند، نمایندگان کشورمان امشب به مصاف حریفانی از چین تایپه، رومانی، برزیل و مصر می روند.

در این مرحله، محمدرضا اخلاق پسند با نماینده چین تایپه مسابقه خواهد داد. افشین نوروزی به مصاف ورزشکاری از رومانی خواهد رفت. لطف الله نسبی هم برابر نماینده برزیل قرار می گیرد. نوشاد عالمیان هم در مرحله دوم مقابل نماینده مصر بازی خواهد کرد.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان که از روز یکشنبه در "روتردام "هلند آغاز شده است تا 25 اردیبهشت‏ماه ادامه خواهد داشت. این رقابت‎ها در دو بخش انفرادی و دوبل برگزار می‎شود. تیم ملی تنیس روی میز ایران با 5 بازیکن در بخش مردان و 4 بازیکن در بخش زنان راهی هلند شده است.