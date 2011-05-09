ورود واگنهای جدید به خطوط مترو تهران تا پایان اردیبهشت ماه

به گزارش خبرنگار مهر در استان تهران، هابیل درویش ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم بهره ‌برداری از ایستگاه مترو حبیب‌الله با بیان این مطلب اظهار داشت: امسال 15 کیلومتر مترو با 14 ایستگاه در تهران احداث و به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه ما برای مترو تهران دو برنامه بلند مدت و کوتاه مدت داریم افزود: برای تناسب توسعه خطوط و ورود قطارهای جدید نیز برنامه ‌ریزی لازم صورت گرفته چنانچه به زودی تعدادی قطار جدید وارد خطوط می شوند.

درویش تصریح کرد: با ورود واگنهای جدید مترو قادر خواهیم بود که سر فاصله حرکت قطارها را نیز به دو دقیقه کاهش دهیم.

ساخت مترو تنها با پول محقق می شود

وی تاکید کرد: تمام برنامه های مترو نیازمند تامین اعتبارات است و ساخت مترو تنها با پول محقق می شود، ما هم امسال 1600 میلیارد تومان برنامه در دستور کار داریم که اگر اعتبارات مورد نیاز تامین شود شبانه روز هم شده کار می کنیم تا به برنامه های تعیین شده در توسعه مترو برسیم.

مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه خاطر نشان کرد: امسال می تواند سال طلایی و خوبی برای مترو باشد که باید به این خاطر از مدیریت قبلی مترو تشکر کنم که کار منظم، برنامه ریزی شده و خوبی را به من تحویل داد.

وی افزود: ما باید ماهانه 40 تا 50 میلیارد تومان در ساخت مترو هزینه کنیم، حتی در ایام تعطیلات نوروز نیز پیمانکاران ما مشغول به کار بودند و همین دلیل نیازمند تامین به موقع اعتبارات هستیم.

دو تغییر در مترو رخ داده است

وی همچنین در مورد اخباری مبنی بر ایجاد تغییراتی در مدیریت مترو گفت: دو تغییر در مترو رخ داده است یکی بنده وارد مترو شدم و دیگری رفتن آقای هاشمی بود و اتفاق سومی رخ نداده است. کسانی که اینها را گفته اند نمی دانم دلیلش چه بوده است.

مدیر عامل شرکت متروی تهران و حومه ادامه داد: البته این بدان معنا نیست که تغییری نداریم ، تغییر برای هر مدیری یک ابزار مدیریتی است اما تاکنون تغییری رخ نداده است.