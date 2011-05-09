61 نفر قربانی بی توجهی ناتو در دریای مدیترانه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه البشیر، روزنامه گاردین در گزارشی نوشـت : ناتو 72 سرنشین یک کشتی را به حال خود در دریا رها کرد و کمکی به آنها نکرد، در حالی که فاصله نزدیکی میان کشتی ها و هواپیماهای این سازمان در دریای مدیترانه با سرنشینان وجود داشت.

این رسانه غربی ادامه داد: بی توجهی ناتو سبب شد که 61 نفر که بسیاری از آنها را زنان و کودکان تشکیل می دادند از گرسنگی و تشنگی بمیرند و فقط یازده نفر نجات یابند. این کشتی که در اواخر مارس گذشته بندر طرابلس را به سوی جزیره لامبیدوسا ایتالیا ترک کرده بود، دچار نقص فنی شده بود.

یکی از نجات یافتگان به روزنامه گاردین گفت : ما هر روز صبح فریاد می زدیم، اما کمکی دریافت نمی کردیم این سبب شد که برخی سرنشینان بمیرند و جسد آنها به دریا انداخته شود.

شایان ذکر است که مطابق قوانین دریانوردی بین المللی همه کشتی ها موظف هستند که به کمک هر کشتی یا قایقی که در دریا گرفتار شده باشد، بشتابند.