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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۵۷

پرافتخارترین مربی بسکتبال حرفه‌ای آمریکا خداحافظی می‌کند

پرافتخارترین مربی بسکتبال حرفه‌ای آمریکا خداحافظی می‌کند

فیل جکسون، پرافتخارترین مربی بسکتبال حرفه ای آمریکا (NBA)، از این رشته خداحافظی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مربی لس آنجلس لیکرز پس از شکست مقابل تیم دالاس ماوریکس از تصمیم خود مبنی بر کناره گیری از حرفه مربیگری خبر داد.

بر پایه گزارش رویترز، جکسون در دهه 90 میلادی 6 بار با شیکاگوبولز به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد و پنج بار هم با لیکرز جام قهرمانی را بالای سر برد.

جکسون در حالی از دنیای مربیگری کناره گیری می کند که مسئولان برگزاری رقابت های حرفه ای آمریکا، این مربی را به دلیل اظهاراتش در خصوص وضعیت داوری 35 هزار دلار جریمه کرده اند.

فیل جکسون 65 ساله  پس از شکست 122-86 مقابل ماوریکس در مرحله پلی آف رقابت های NBA اظهار داشت: در حالی از مربیگری کناره گیری می کنم که به خاطر جریمه تلخکام هستم.

کد مطلب 1308121

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