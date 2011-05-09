دانشگاهیان باید نسبت به نقشه های غرب هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، آیت الله نوری همدانی عصر دوشنبه در دیدار با فرهنگیان و دانشگاهیان استان البرز در محل مسجد دانشگاه تربیت معلم اظهار داشت: دانشگاهیان و اصحاب علم بنیانگذاران تمدن علمی در دنیا هستند و از این رو از اهمیت بالایی برخوردارند.

وی افزود: به زبان عربی در این خصوص در آیات و روایات نیز سخن گفته شده است و باید به این مهم توجه کرد.

این مرجع تقلید به طرح سئوال در جمع فرهنگیان و دانشگاهیان پرداخت و گفت: چطور مسلمانان دچار انحطاط شدند؟ و ادامه داد: پدید آمدن جریانانی زمینه این انحطاط را فراهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: اهداف دنیا طلبی سلاطین و پادشاهان در طول دوران گذشته نظیر تجمل گرایی، لذت گرایی و طمع ورزی و ... خود جرایاناتی را به وجود آورد که سلاطین در اداره کشور اهدافی جز آن را دنبال نکردند.

نوری همدانی ادامه داد: مسائل فوق رفته رفته زمینه غفلت و فقر فرهنگی مردم را فراهم کرد.

این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: بیداری اسلامی اخیر در منطقه نیز یکی از نعمت‌های خداوند است به طوری که با انقلاب اسلامی ایران نقاب از چهره غرب کنار زده شد و انقلاب نقشه های غرب که علیه اسلام حاکم بوده و با تهاجم فرهنگی، تهاجم رسانه‌ای، سیاسی هم‌چنان از طرف غرب نسبت به ما حاکم بوده همه را به مردم شناساند.

آیت‌الله نوری همدانی انقلاب اسلامی را از خدمات برزگ امام خمینی (ره ) برای مردم دانست و گفت: این یکی از خدمت‌های بزرگ امام (ره) بود کم‌کم در تونس، مصر، عربستان، لیبی، بحرین انتشار یافته است و همه باید بدانند که غرب دشمن اسلام است این غرب است که باعث فحشاء و بی بندوباری شده به طوری که شناخت غرب و بیداری همه از آثار و برکات انقلاب اسلامی است.



این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: دومین آثار انقلاب اسلامی احیای جهاد و فرهنگ شهادت طلبی بود چرا که مردم قبل از انقلاب آن اعتقاد و ایمان و جرات را نسبت به جهاد نداشتند و تسلیم بودند ولی با این حماسه بزرگ فرهنگ جهاد و شهادت در کشور احیاء شد.

وی سومین اثر انقلاب را دادن شجاعت و روحیه خودباوری به مردم اعلام کرد و گفت: مردم قبل از انقلاب خود را حقیرتر از آن می‌دانستند که در برابر نظام ایستادگی کنند ولی امام به آنها خودباوری داد و این خورباوری در تمام مراحل انقلاب در همه پیشرفت‌ها یاری‌گر مردم بوده است.

این مرجع تقلید ادامه داد: زیاده خواهی در روح اروپا و غرب کمین کرده است و آنها از اول هم زیر بار اسلام نرفتند.

وی خاطرنشان کرد: روح صلیبی گری هنوز در غرب حاکم است و غربیها همیشه علیه ما حرکت کرده اند.

آیت الله نوری همدانی بیان کرد: غربیها با تبلیغات سو برای جوانان در گذشته قصد داشتند به بهانه تحصیل و رفتن به اروپا آنها را شستشوی مغزی دهند و این عده را نسبت به اسلام بدبین کنند و هنوز هم برخی تلاشها در این خصوص ادامه دارد که جوانان باید هشیار باشند.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام علی ایمانی امام جمعه فردیس و استاد دانشگاه تربیت معلم ضمن عرض خیرمقدم به محضر آیت الله نوری همدانی حضور وی در جمع دانشگاهیان را فرصت مغتنمی برشمرد که باید به نحو مطلوب از آن بهره گرفته شود.