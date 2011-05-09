دانشگاهیان باید نسبت به نقشه های غرب هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، آیت الله نوری همدانی عصر دوشنبه در دیدار با فرهنگیان و دانشگاهیان استان البرز در محل مسجد دانشگاه تربیت معلم اظهار داشت: دانشگاهیان و اصحاب علم بنیانگذاران تمدن علمی در دنیا هستند و از این رو از اهمیت بالایی برخوردارند.
وی افزود: به زبان عربی در این خصوص در آیات و روایات نیز سخن گفته شده است و باید به این مهم توجه کرد.
این مرجع تقلید به طرح سئوال در جمع فرهنگیان و دانشگاهیان پرداخت و گفت: چطور مسلمانان دچار انحطاط شدند؟ و ادامه داد: پدید آمدن جریانانی زمینه این انحطاط را فراهم کرد.
وی خاطرنشان کرد: اهداف دنیا طلبی سلاطین و پادشاهان در طول دوران گذشته نظیر تجمل گرایی، لذت گرایی و طمع ورزی و ... خود جرایاناتی را به وجود آورد که سلاطین در اداره کشور اهدافی جز آن را دنبال نکردند.
نوری همدانی ادامه داد: مسائل فوق رفته رفته زمینه غفلت و فقر فرهنگی مردم را فراهم کرد.
این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: بیداری اسلامی اخیر در منطقه نیز یکی از نعمتهای خداوند است به طوری که با انقلاب اسلامی ایران نقاب از چهره غرب کنار زده شد و انقلاب نقشه های غرب که علیه اسلام حاکم بوده و با تهاجم فرهنگی، تهاجم رسانهای، سیاسی همچنان از طرف غرب نسبت به ما حاکم بوده همه را به مردم شناساند.
این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: دومین آثار انقلاب اسلامی احیای جهاد و فرهنگ شهادت طلبی بود چرا که مردم قبل از انقلاب آن اعتقاد و ایمان و جرات را نسبت به جهاد نداشتند و تسلیم بودند ولی با این حماسه بزرگ فرهنگ جهاد و شهادت در کشور احیاء شد.
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