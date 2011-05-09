ابومسلم از صعود به لیگ برتر بازماند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، از هفته پایانی رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور بعدازظهر امروز دوشنبه تیم فوتبال ابومسلم در تبریز به مصاف گسترش فولاد رفت که در پایان با نتیجه یک بر صفر مغلوب این تیم تبریزی شد و نتوانست جواز صعود به لیگ برتر را بدست آورد.



در این دیدار که از ساعت 16 و 30 دقیقه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز آغاز شد، بازیکنان گسترش فولاد در دقیقه 32 توسط حجت زادمحمود به گل رسیدند اما شاگردان علی حنطه علی رغم چندین حمله خطرناک نتوانستند دروازه حریف قدرتمندشان را باز کنند.



همچنین پیـام، دیگر نماینده فوتبال خراسان در گروه یک این رقابتها نیز با پیروزی مقابل مس رفسنجان از سقوط به لیگ دسته دوم نجات پیدا کرد.