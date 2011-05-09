به گزارش خبرنگار مهر، دولت در راستای کاهش حجم خود و در اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی برای کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه، شب گذشته ادغام وزارت صنایع در بازرگانی و نفت در نیرو را مصوب کرد.

بر این اساس، کارگروه‌های ادغام متشکل از وزرای نیرو و بازرگانی به همراه معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موضوع را پیگیری خواهند کرد.

در این میان، یک منبع آگاه در وزارت نفت به خبرنگار مهر گفت: با مصوبه یکشنبه شب دولت مبنی بر ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو، سیدمسعود میرکاظمی امروز دوشنبه با حضور در جمع معاونان خود، از آنها خداحافظی کرده است. وی افزود: بر این اساس، از فردا وزیر نفت دیگر در طبقه پانزدهم ساختمان طالقانی حاضر نخواهد شد.

به گفته این مقام مسئول، میرکاظمی از معاونان خود درخواست کرده است که با جدیت به همکاری با مجید نامجو، وزیر نیرو ادامه دهند و نهایت همکاری را با وی داشته باشند.

مجید نامجو نیز در اولین روز از سرپرستی خود در وزارتخانه جدید که متشکل از وزارتخانه‌های نیرو و نفت است، در حکمی حمید چیت‌چیان را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود در کارگروه ادغام معرفی کرده است.

به گزارش مهر، با تصویب هیئت وزیران، وزارت نفت با همه امکانات، ‌تجهیزات،‌ اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت نیرو ادغام شد.

بر این اساس، کار گروهی متشکل از وزیر نیرو، معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل شد تا نسبت به تهیه تشکیلات جدید و تعیین تکلیف اموال، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف جدید اقدام کنند و نتیجه برای طی مراحل قانونی به هیئت وزیران ارائه شود.