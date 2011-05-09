تداوم گرد و خاک در غرب و جنوب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی خبر از آسمانی نیمه ابری در پاره ای نقاط همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد برای تهران داده است به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در شرایط سالم قرار گیرد.



همچنین نقشه های پیش یابی نشان می دهد که در 24 ساعت آینده برای دامنه‌های البرز و زاگرس، سواحل دریای خزر و استانهای واقع در مرکز و به تدریج شمال شرق و شرق رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.



در روزهای سه شنبه و چهارشنبه برای نوار شمالی بارش باران و رعد و برق و وزش باد ادامه دارد و به تدریج از اواخر وقت روز چهارشنبه از شدت بارش در نوار شمالی کاسته می شود.



در 24 ساعت آینده در برخی نقاط غرب و جنوب غرب و جنوب گرد و غبار ادامه دارد و به تدریج از اواخر وقت از غلظت پدیده کاسته می شود.

