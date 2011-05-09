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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۲۸

یک حزب مخالف:

بوتفلیقه در انجام اصلاحات در الجزایر جدی نیست

بوتفلیقه در انجام اصلاحات در الجزایر جدی نیست

دبیرکل حزب جبهه سوسیالیست الجزایر، رئیس جمهوری این کشور را به جدی نبودن در انجام اصلاحات متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "کریم طابو" گفـت : عبدالعزیز بوتفلیقه هیچ تمایلی برای انجام اصلاحات در الجزایر ندارد.

وی افزود: جبهه سوسیالیست الجزایر منتظر اجرایی کردن ادعاهای رئیس جمهوری درباره تغییرات دموکراتیک است. بوتفلیقه دم از گفتگو می زند، اما همه درها را بسته است.
 

به گفته وی، حکومت الجزایر هیچ تمایلی برای انجام تغییرات ندارد، زیرا مانع برگزاری تظاهرات هفتگی می شود.

وی ضمن مخالفت با پیشنهاد مطرح شده از سوی رئیس جمهوری الجزایر درباره تشکل کمیته گفتگو میان احزاب به ریاست "عبدالقادر بن صالح" رئیس مجلس این کشور افزود: این کمیته کاملا مطیع حاکمان کنونی است.

طابو اعلام کرد: اگر به سرنوشت کمیته های مشابه مانند کمیته تحقیق ترور "محمد بوضیاف" رئیس جمهور اسبق، کمیته تحقیق نتایج انتخابات 1997 مجلس توجه کنیم متوجه می شویم که نتایجی از آنها حاصل نشده است.

شایان ذکر است که رئیس جمهوری الجزایر اخیرا ضمن لغو حالت فوق العاده پس از نوزده سال از اصلاحات در قانون اساسی و قانون انتخابات و لغو محدودیتها علیه روزنامه نگاران خبر داده بود.

کد مطلب 1308135

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