آلومینیوم لیگ برتری نشد/شهرداری به رتبه پنجم دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان با پیروزی 2 بر صفر مقابل شیرین فراز کرمانشاه در هفته بیست و ششم و پایانی لیگ دسته یک به عنوان تیم دوم گروه 2 لیگ یک به مسابقه پلی آف صعود به لیگ برتر راه یافت.

گلهای آلومینیوم را در این دیدار حمید عزیززاده مدافع بلند قامت این تیم در دقیقه 28 و هادی دغاغله مهاجم ریز نقش آلومینیوم در دقیقه 90 به ثمر رساندند.

آلومینیوم با 48 امتیاز و به علت تفاضل گل کمتر نسبت به مس سرچشمه در رتبه دوم جدول قرار گرفت تا مردم فوتبال دوست هرمزگان همچنان به صعود این تیم به لیگ برتر امیداوار بمانند.

آلومینیوم برای صعود به لیگ برتر باید مقابل مقاومت سپاسی شیراز تیم دوم گروه یک در مجموع دیدارهای رفت و برگشت به پیروزی برسد.

همچنین شهرداری بندرعباس دیگر نماینده فوتبال هرمزگان در لیگ دسته یک با تک گل علی مطوری در دقیقه 76 مقابل کاوه در تهران به پیروزی رسید تا در نهایت با دو پیروزی در پایان فصل و با 35 امتیاز به رتبه پنجم جدول گروه یک دست یابد.