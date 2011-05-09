مخالفان تشکیل دولت در لبنان قدرت طلب هستند / وابستگی 14مارس به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "حسین الحاج حسن "گفت : آنها دم از تشکیل دولت می زنند، اما درحقیقت آنها به دنبال قدرت هستند، زیرا هنگامی که قدرت را در لبنان از دست دادند هر اقدام و کارشکنی را علیه دولت انجام دادند.

وی افزود: هر روز موضوع عجیبی از تحریک مردم گرفته تا اخلال اقتصادی و وابستگی خارجی از این گروه سر می زند، گویا آنها از تجارب سابق درس نگرفته اند و به این باور نرسیده اند که تکیه بر آمریکا بی فایده است آنها به آمریکا دل بسته اند.

وزیر لبنانی خطاب به جریان 14 مارس که همچنان در مسیر تشکیل دولت جدید مانع تراشی می کند، تصریح کرد: انقلابهای مردمی در کشورهای عربی، انقلاب علیه همپیمانان آمریکا در منطقه بود و شما هم در رده این رژیمهای وابسته قرار دارید. دست از رویاهای گذشته بردارید.

وی اعلام کرد: اکثریتی که ما به آن وابسته هستیم، مسئول تشکیل کابینه است و به خواست خدا موفق هم خواهند شد و روند اشتباهی را که شما در دولت قبلی در پیش گرفته بودید، اصلاح خواهد کرد.

شایان ذکر است که نجیب میقاتی نخست وزیر مکلف لبنان به سبب کارشکنی های جریان غربگرای 14 مارس، تاکنون نتوانسته دولت خود را تشکیل دهد و سرنوشت دولت این کشور همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.