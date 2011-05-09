اشتون و مرکل از ادامه درگیریهای فرقه ای در مصر ابراز نگرانی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان خشونتهای فرقه ای مصر را محکوم و از ادامه این خشونتها ابراز نگرانی کردند.

"اشتفن زایبرت" سخنگوی مرکل امروز دوشنبه در برلین با بیان این مطلب گفت : ما از دولت مصر می خواهیم تمام تلاش خود را برای ایجاد فضای تحمل ادیان به کار گیرد.

همچنین اشتون در سخنانی که امروز در بروکسل ایراد کرد، کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن 230 نفر دیگر در خشونتهای اخیر مصر را بسیار نگران کننده خواند.

وی در ادامه اظهار داشت : این خشونتها به کلی محکوم است. اشتون در عین حال از فراخوان رهبران مذهبی دو طرف به حفظ آرامش استقبال کرد.

گفته می شود درگیریها به دلیل حبس یک زن مسلمان در کلیسای "ماری مینا" استان جیزه مصر صورت گرفته است. این زن پس از ازدواج با یک مسلمان به دین اسلام گرویده بود. در این درگیری از سنگ، نارنجکهای دستی و اسلحه استفاده شد.