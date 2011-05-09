  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۰۰

اشتون و مرکل از ادامه درگیریهای فرقه ای در مصر ابراز نگرانی کردند

اشتون و مرکل از ادامه درگیریهای فرقه ای در مصر ابراز نگرانی کردند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و صدراعظم آلمان ادامه درگیریهای فرقه ای در مصر را نگران کننده دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان خشونتهای فرقه ای مصر را محکوم و از ادامه این خشونتها ابراز نگرانی کردند.

"اشتفن زایبرت" سخنگوی مرکل امروز دوشنبه در برلین با بیان این مطلب گفت : ما از دولت مصر می خواهیم تمام تلاش خود را برای ایجاد فضای تحمل ادیان به کار گیرد.
 
همچنین اشتون در سخنانی که امروز در بروکسل ایراد کرد، کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن 230 نفر دیگر در خشونتهای اخیر مصر را بسیار نگران کننده خواند.
 
وی در ادامه اظهار داشت : این خشونتها به کلی محکوم است. اشتون در عین حال از فراخوان رهبران مذهبی دو طرف به حفظ آرامش استقبال کرد.
 
گفته می شود درگیریها به دلیل حبس یک زن مسلمان در کلیسای "ماری مینا" استان جیزه مصر صورت گرفته است. این زن پس از ازدواج با یک مسلمان به دین اسلام گرویده بود. در این درگیری از سنگ، نارنجکهای دستی و اسلحه استفاده شد.
کد مطلب 1308153

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها