به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدینژاد بعد از ظهر امروز دوشنبه در حاشیه چهارمین اجلاس بینالمللی کشورهای کمتر توسعهیافته در دیدار بان کیمون دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشت: جهان به تفاهم بیش از تخاصم نیاز دارد و باید در قبال مسایل و مشکلاتی که پیش میآید از رویکرد گفتگو و تعامل استفاده کرد و بیتردید لازمه رسیدن به جهانی بالاتر و شایستهتر، تفاهم و دوستی است.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه حق حاکمیت متعلق به ملتهاست تصریح کرد: هیچکس در جهان حق ندارد ارزشها و اراده خود را به سایر ملتها تحمیل کند.
احمدینژاد خاطر نشان کرد: منطقه خاورمیانه از مهمترین مناطق فرهنگ و تمدن جهانی است و ملتهای منطقه در حالی که تحول و انقلاب را آغاز کردهاند از دخالتها و برخوردهای دوگانه و استانداردهای چندگانه غربیها نگرانی دارند.
وی افزود: سازمان ملل با برقراری گفتگو و مذاکره میان مخالفین و دولتهای منطقه میتواند از کشتار مردم جلوگیری کرده و آرامش و امنیت را در منطقه و جهان تثبیت کند.
رئیسجمهور با اظهار نگرانی از دخالت غربیها در اوضاع سوریه اظهار داشت: این نگرانی وجود دارد که حمایت غرب از مخالفین در سوریه دامنه تشنج و تنش را حتی به اروپا منتقل کند.
احمدینژاد افزود: دولت و مردم سوریه میتوانند با مذاکره و گفتگو مسایل و مشکلات خود را برطرف کنند و دخالت بیگانگان جز افزایش تنش نتیجهای نخواهد داشت.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به وضعیت لیبی خاطر نشان کرد: وضعیت لیبی بخاطر ورود برخی از کشورها در جنگ با دولت این کشور به نسبت پیچیده است و بدون تردید اگر ناتو به جای مداخله نظامی به دنبال ایجاد تفاهم و گفتگو بین مردم و دولت بود، شرایط بهبود پیدا میکرد.
وی افزود: یک گروه مستقل بینالمللی میتواند با برقراری گفتگو و تفاهم شرایط را در این کشور آرام کند.
احمدینژاد خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در خصوص مسایل منطقه و ایجاد فضایی آرام همراه با تعامل و گفتگو بین دولتها و ملتها نقشآفرینی کند.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به موضوع هستهای کشورمان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همچنان آماده گفتگو و مذاکره است و شما به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد می توانید طرفین مذاکره با ایران را به حرکت در مسیر تعامل و همکاری فرا خوانده و دبیرکل آژانس بینالمللی هستهای را به اتخاذ استانداردهای واحد در مقابل اعضاء آژانس توصیه کنید.
بانکی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران می تواند نقش بسیار مهمی در تحولات منطقه داشته باشد، اظهار داشت: کشورهای منطقه باید از انقلاب آزادیبخش ملت ایران درس عبرت بگیرند و نباید اراده واقعی مردم را مورد غفلت قرار دهند چرا که کسانی که از تاریخ عبرت نگیرند، مطمئناً شکست خواهند خورد.
دبیرکل سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه نباید جان انسانها به خطر بیفتد بر ضرورت ایجاد تعامل و گفتگو بین مردم و دولتهای منطقه تاکید کرد.
وی با تاکید بر لزوم حل موضوع هستهای ایران از طریق گفتگو اظهار داشت: برنامه هستهای ایران با برخی کشورهایی که به دنبال بمب اتم هستند از جمله کره شمالی متفاوت است و معتقدم که با گفتگو و تفاهم میتوان این مساله را برطرف کرد.
احمدینژاد دردیدار بانکیمون:
ایران آماده کمک به ایجاد فضای تعامل و گفتگو بین دولتها و ملتها است
رئیسجمهوری اسلامی ایران و دبیرکل سازمان ملل متحد مهمترین تحولات منطقهای و بینالمللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و بر لزوم احترام به حقوق انسانها و اتخاذ راهکارهای انسانی برای حل مشکلات تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدینژاد بعد از ظهر امروز دوشنبه در حاشیه چهارمین اجلاس بینالمللی کشورهای کمتر توسعهیافته در دیدار بان کیمون دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشت: جهان به تفاهم بیش از تخاصم نیاز دارد و باید در قبال مسایل و مشکلاتی که پیش میآید از رویکرد گفتگو و تعامل استفاده کرد و بیتردید لازمه رسیدن به جهانی بالاتر و شایستهتر، تفاهم و دوستی است.
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