تظاهرات مردمی علیه دخالتهای آمریکا/ شکایت از شبکه های تفرقه افکن عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، منابع خبری از تجمع صدها نفر از مردم سوریه در مقابل سفارت آمریکا که روز گذشته برگزار شد، خبر دادند.

این منابع اعلام کردند : تجمع کنندگان علیه دخالتهای آمریکا در امور داخلی سوریه شعار سر دادند. تظاهرات کنندگان ضمن حمل پلاکاردهایی، این دخالتها را عاملی برای وحدت بیشتر مردم دانستند.

تظاهرات کنندگان با اشاره به برخوردهای دوگانه آمریکا و سازمان ملل متحد در وقایع کشورها اعلام کردند که مدعیان حقوق بشر چرا در عراق و لبنان سراغ حقوق بشر نمی روند.

ریتا قاجو یکی از تظاهرات کنندگان گفـت : ما به اینجا آمده ایم تا مراتب مخالفت خود را با دخالت خارجی آمریکا در کشورمان اعلام کنیم. یکی دیگر از تظاهرات کنندگان هم تصریح کرد: دخالت آمریکا در هر کشوری جز ویرانی و بدبختی نتیجه ای نداشته است ؛ دخالت در کشور ما را تمام کنید.

خبر دیگر اینکه اهالی استان طرطوس شکواییه ای علیه شبکه های الجزیره،العربیه و بی بی سی و شبکه های دیگری که به بی ثباتی امنیتی سوریه دامن می زنند، تنظیم کردند.

در شکواییه اهالی طرطوس آمده است این شبکه ها اقدام به نشر اکاذیب برای دامن زدن به طایفه گری و تحریک مردم به آشوب می کنند.این شبکه ها اقدام به تحریف واقعیت و تصاویری پخش می کنند که واقعیت ندارد و تماسهای بی اساسی می گیرند و به نقل از شاهدان عینی مطلب پخش می کنند که وجود خارجی ندارند.

اهالی طرطوس ضمن امضای شکواییه مذکور از همه مردم سوریه خواستند که آن را امضا کنند تا به سازمان ملل متحد و شورای امنیت تحویل داده شود.