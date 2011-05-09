پیکر 2 شهید گمنام در دانشگاه فردوسی مشهد به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امام جمعه مشهد در این مراسم که عصر امروزدوشنبه برگزار شد، گفت: تدفین دو شهید به عنوان دو نماد در کانون علم و اندیشه بیانگر این حقیقت است که گفتمان دینی و سیاسی مستقل است.



آیةالله علم الهدی گفت: شهادت در کشور ما نماد قربانی شدن در راه کشور نیست بلکه شهادت یک گفتمان دینی و انتخاب راه صحیحی است که برخاسته از مکتب ماست.



وی در بخش دیگری از سخنانش ولایت فقیه را سوپاپ اطمینان جامعه دانست و گفت: صیانت از مصالح عمومی و حفظ نظام و جلوگیری از انحراف و قدرت طلبی از جمله وظایف این رکن رکین انقلاب است.



امام جمعه مشهد گفت: نخبگان و دانشگاهیان باید به نمادهای ارزشی از جمله شهدای گمنام چشم بدوزند و از آرمانهای آنان برای ادامه مسیر کمک بگیرند.



درادامه این مراسم، دانشجویان و استادان دانشگاه با تشییع باشکوه پیکر این شهیدان در مقابل مسجد حضرت زهرا(س) دانشگاه فردوسی مشهد از مقام این دوشهید تجلیل کردند.



گفتنی است، این دو شهید گمنام که 57 ساله و 16 ساله بودند درعملیات خیبر در سال 62 و در عملیات بدر در سال 63 به فیض عظیم شهادت نایل آمده بودند.