توجه به ورزش کارکنان در نهادها و ادارات قم افزایش یافته است

امیر دلشاد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهارداشت: در آخرین دوره المپیاد ورزشی کارکنان دولت در استان قم که آذرماه سال گذشته برگزار شد، در بخش مردان 16 و هشت دهم درصد و در بخش بانوان 14 و سه دهم درصد شاهد رشد تعداد شرکت‌کننده ا بودیم که این جای امیدواری است.

وی اظهار داشت: توجه بیشتر به ورزش در دستگاه‌ها و نهادهای اداری دولتی می‌تواند به افزایش سطح سلامت کارمندان در هر دو بخش آقایان و بانوان کمک بسزایی کند، اما مهم این است که مسئولان ارگان‌های مختلف دولتی نسبت به این مهم با روی باز استقبال کنند.

برنامه‌های متنوع ورزشی ادارات و نهادهای دولتی قم برای کارکنان

دلشاد وضعیت ورزش کارکنان دولت در استان قم را مثبت ارزیابی کرد و افزود: خوشبختانه با شرایط خوبی که از نظر قانونی برای بهره‌برداری مالی ادارات به منظور سرمایه‌گذاری در ورزش فراهم شده است، در حال حاضر بیشتر ادارات و نهادهای دولتی برای کارکنان خود برنامه‌های ورزشی متنوعی دارند.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان قم با اشاره به اهمیت توجه به ورزش کارمندی و نقش تأثیرگذار آن در سلامت عمومی افراد جامعه تأکید کرد: سرمایه‌‌گذاری در ورزش کارکنان دولت علاوه بر اینکه نتیجه مطلوبی دارد زمینه ایجاد نشاط و شادابی را در جامعه نیز فراهم می‌‌کند.

برگزاری منظم المپیاد ورزشی کارکنان دولت در قم

وی با تاکید بر توجه بیش از پیش ادارات به ورزش کارکنان خود گفت: همه ساله مسابقات ورزشی کارکنان دولت با هدف ایجاد نشاط و شادابی بین کارمندان دولت برای افزایش روحیه به ‌منطور خدمترسانی بیشتر به مردم برگزار می‌شود و قطعا تأثیرات زیادی هم دارد.

دلشاد افزود: المپیاد ورزشی کارکنان دولت فرصت مناسبی برای پشت‌سر گذاشتن یک دوره کاری برای کارکنان و نیز ایجاد رقابتی سالم بین این قشر از افراد جامعه است، زیرا مقوله ورزش یکی از مؤثرترین راه‌‌های رفع خستگی و ارتقای کارایی در بین کارکنان دولت به شمار می‌رود.