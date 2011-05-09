به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی‌نژاد عصر امروز دوشنبه در دیدار با رییس جمهور افغانستان گفت: ایران و افغانستان از روابط تاریخی و فرهنگی پایدار و عمیقی برخوردار هستند.



احمدی نژاد در ادامه به خبر کشته شدن اسامه بن لادن اشاره کرد و گفت: با کشته شدن بن لادن چنین به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها از ادامه فعالیت‌های خود در منطقه مأیوس شده و دیگر ادامه اقدامات قبلی در افغانستان، پاکستان و عراق را به سود خود نمی‌دانند.



رئیس‌جمهور تصریح کرد: به دنبال کشته شدن اسامه بن لادن کشورهای غربی دیگر بهانه‌ای برای ادامه حضور در کشورهای منطقه ندارند و باید به ادامه اشغالگری خود خاتمه دهند.



حامد کرزی رئیس‌جمهور افغانستان نیز در این دیدار ضمن مثبت ارزیابی کردن روابط دو کشور گفت: ایران و افغانستان دارای تمدنی تاریخی هستند که این ویژگی‌های فرهنگی مشترک می‌تواند زمینه گسترش همکاری‌ها بین دو کشور را هر چه بیشتر تقویت کند.



وی همچنین به کشته شدن اسامه بن لادن اشاره و تصریح کرد: فکر می‌کنم زمان آن فرا رسیده بود که این اتفاق بیفتد و انتظار می‌رود با کشته شدن بن لادن، در منطقه امنیت و آرامش برقرار شود.

محمود احمدی‌نژاد همچنین عصر امروز دوشنبه در حاشیه چهارمین اجلاس کشورهای کمتر توسعه یافته در استانبول در دیدار رییس‌جمهور بنین با اشاره به ظرفیت‌های دو کشور بر ضرورت فعال کردن تمامی این ظرفیت‌ها در راستای منافع دو ملت تاکید کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت افزایش سطح همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای ایران و بنین گفت : جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای تقویت و تحکیم مناسبات دو کشور قایل نیست و آن را به نفع منافع دو ملت می‌داند.

رئیس‌جمهور بنین نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه بالای جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان خواستار افزایش سطح مناسبات دو کشور در تمامی عرصه‌ها شد.

وی همچنین بر ضرورت تسریع در اتمام موافقتنامه‌های بین دو کشور تاکید کرد.