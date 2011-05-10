بی توجهی به دستور توقف دستگاه TBM متروی اصفهان/انکار عبور از چهارباغ

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد رضا محمدی جرقویه دوشنبه شب در نشست متروی اصفهان و ابعاد گسترده آن که در دانشگاه اصفهان برگزار شد افزود: در آن زمان شکایتی در خصوص متروی اصفهان شده بود که در آن شکایت کنندگان نگران وضعیت آثار تاریخی واقع در چهارباغ بودند.

وی ادامه داد: آنها مدعی بودند که مترو باید وقتی به خیابان چهار راه تختی می‌رسد باید از خیابان چهارباغ دور و به سمت خیابان شمس آبادی حرکت کند که ظاهرا مصوبه شورای عالی ترافیک نیز همین بود.

محمدی جرقویه ادامه داد: نباید فراموش کرد که اصفهان به سبب آثار تاریخی فراوانی که دارد همواره مورد توجه جهانیان است و آنها توجه ویژه‌ای به آن می‌کنند و ما وظیفه حمایت از این آثار تاریخی را بر عهده داریم.

بازپرس پرونده متروی اصفهان در اولین شکایت در ادامه با اشاره به روندی که طی شد به سبب به جریان افتادن شکایت نزدیک به یک هزار و 500 نفر در خصوص متروی اصفهان اظهار داشت: شخصا در خصوص شکایت از پرونده متروی اصفهان شک نداشتم که این موضوع از این جهت است که آنان برای میراث اصفهان دلسوز هستند و ما نیز خون دل داشتیم که آثار اتاریخی اصفهان تخریب نشود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در آن زمان آنها منکر عبور مترو از چهارباغ بودند، گفت: از طرف دیگر استاد فرشچیان نیز از رئیس جمهور تقاضا کرده بود تا اقدامی شود تا مترو از چهارباغ عبور نکند و دستور توقف دستگاه حفار را نیز من صادر کرده بودم که در نهایت تکلیف موضوع روشن شوداما کسی به این موضوع توجه نکرد.

گلایه های مدیر عامل قطار شهری اصفهان

در ادامه این جلسه مدیر عامل سازمان قطار شهری اصفهان که قبل از شروع شدن جلسه به بالای سن برگزاری این نشست رفته بود به گلایه از مسائل مطرح شده در این نشست پرداخت و گفت: شخصا از حضور برخی سخنرانان در این نشست اطلاع نداشتم و باید اسامی آنان را به من می‌دادید.

عبدالجواد زعفرانی در این خصوص ادامه داد: برای من مهم نیست که چه می شنوم و اینکه بحث سیاسی است در کنار موضوعات علمی و مهم این است که من به صداقت در کار اعتقاد دارم.

وی همچنین نسبت به طومار چندین متری که در درب ورودی سالن جلسات قرار داشت نیز انتقاد کرد و مجددا بر صداقت در گفتار تاکید کرد.

زعفرانی در ادامه سخنان خود ضمن دعوت از برخی از مدعوین و حضار به جایگاه، دنبال بود تا مسائل را خود مطرح کند تا در نهایت با ممانعت آنان نسبت به حضور در جایگاه وی نیز جلسه را ترک کرد.

البته پس از لحظاتی وی مجددا به جلسه بازگشت.

آخرین مطالعات متروی اصفهان مربوط به سال 1378 است

وی در نخستین میزگرد تخصصی گفت: آخرین مطالعات ترافیکی اصفهان توسط PPE استرالیا انجام شده و مربوط به سال 1378 است که البته پس از آن نیز مطالعات تکمیلی برای خط دوم متروی اصفهان انجام شد.

زعفرانی در ادامه سخنان خود گفت: بر اساس مطالعات انجام شده حجم تعداد مسافری که در خط یک جابجا می‌شود 25 هزار نفر در روز است.

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان همچنین در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: زمانی که به من به سازمان قطار شهری آمدم هر دو دستگاه حفار( TBM ) در چهارباغ بود و با دستور وزارت کشور دستگاه حفار تونل مترو از چهارباغ فاصله گرفت و شروع به حرکت کرده بود.

زعفرانی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: البته تونل مترو در عمق 22 متری خیابان چهارباغ عبور کرد در جایی که در دیگر نقاط این عمق نزدیک به 10 متر است.

مدیر عامل سازمان قطار شهری اصفهان خاطر نشان کرد: سازمان میراث فرهنگی نیز دلسوز میراث فرهنگی است و باید به گونه‌ای عمل کرد تا در نهایت خدشه‌ای به میراث فرهنگی وارد نشود.