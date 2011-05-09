صهیونیستها دو شهروند فلسطینی را در رام الله ربودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، نظامیان رژیم صهیونیستی دو نفر از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین را در رام الله واقع در کرانه باختری اشغالی ربودند.



بر اساس این گزارش، این دو عضو جنبش جهاد اسلامی در شمال کرانه باختری ربوده شدند.



اقدامات نظامیان صهیونیست در ربودن مبارزان فلسطینی، در پی امضای قرارداد آشتی ملی میان جنبشهای حماس و فتح در قاهره تشدید شده است.