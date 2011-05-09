به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور، محمود احمدی‌نژاد عصر امروز دوشنبه در حاشیه چهارمین اجلاس سازمان ملل درباره کشورهای کمتر توسعه یافته در استانبول در دیدار عبدالله گل همتای ترکیه‌ای خود با بیان اینکه ملت‌های منطقه با خیزش‌های خود به دنبال دمکراسی و آزادیخواهی هستند، اظهار داشت: نظام سلطه از آنجایی که ملت‌های منطقه از رهبری واحدی برخوردار نیستند به دنبال مصادره و بهره‌برداری از خیزش‌های مردمی به نفع اهداف سلطه‌جویانه خود است.

رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: باید با ایجاد مکانیزمی واحد در مقابل استعمارگران و بدخواهان ملت ها ایستادگی کرد. نظام سلطه به دنبال نجات رژیم صهیونیستی و تضعیف کشورهای گروه مقاومت است.

رئیس‌جمهور در ادامه رسیدگی به وضعیت مستضعفان و فقرای جهان را وظیفه دینی دانست و گفت: اگر چه برخی کشورها در بودجه سالیانه خود کمک‌های توسعه‌ای به کشورهای فقیر ارائه می‌دهند اما اینگونه اقدامات چاره‌ساز نیست و ضرورت دارد در کنار کمک‌های مقطعی ریشه‌های فقر و نابسامانی شناسایی و برطرف شود.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه برخی کشورهای آفریقایی که فقیر قلمداد می‌شوند از منابع سرشار و غنی برخوردار هستند که از وجود آن اطلاعی ندارند و اکثر این منابع در اختیار استعمارگران قرار دارد و از سوی دیگر دولت آمریکا کسری بودجه خود را با چاپ دلارهای بی‌پشتوانه جبران می‌کند و در مقابل تورم و فقر را به سایر کشورها تحمیل می‌کند که بایستی در راستای حذف این اقدامات ناعادلانه و یک‌سویه تلاش کرد.

احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه نزدیکی روابط تهران – آنکارا در شرایط کنونی جهان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است، گفت: با توجه به وجود بی‌عدالتی‌های بزرگ در دنیا دو کشور می‌توانند با تقویت و استحکام همکاری‌ها و هماهنگی‌های خود نقش بسزایی در اصلاح و بهبود وضعیت جهان نیز داشته باشند.

رئیس‌جمهور همچنین با اظهار خرسندی از اینکه ترکیه در مسیر پیشرفت قرار گرفته است، ضرورت و اهمیت ارتقاء سطح همکاری‌های همه جانبه دو کشور را مورد تاکید قرار داد.

عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه نیز در این دیدار با اظهار علاقه قلبی خود به جمهوری اسلامی ایران گفت: با اطمینان اعلام می‌کنم که مناسبات و همکاری‌های مثبت و سازنده دو کشور همچنان ادامه خواهد داشت و ترکیه به دنبال افزایش هر چه بیشتر مناسبات و همکاری‌های خود با ایران است.