هشدار به رژيم صهيونيستي درباره كارشكني در اجراي آتش بس

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وي كه روز چهارشنبه به همراه" محمود عباس" نخست وزيرحكومت خودگردان فلسطين براي ديدار سه روزه وارد واشنگتن شد، در نشستي با مقامات آمريكا گفت: وقت كشي رژيم اسراييل در اجراي طرح "نقشه راه" ، به پيشبرد روند صلح كمكي نخواهد كرد واحتمال اينكه اوضاع مجددا وخيم تر شود وجود دارد .

وي درديدار با كندوليزا رايس مشاورامنيت ملي جورج بوش رييس جمهوري آمريكا، ازواشنگتن خواست با تعيين يك جدول زمان بندي شده اسراييل را مجبور به اجراي تعهدات خود در قبال مسئله آزادي زندانيان فلسطيني دربند رژيم صهيونيستي ونيز توقف ساخت ديوارحائل ميان اراضي اشغالي 1948 دركرانه باختري و نوارغزه نمايد .

دحلان از آمريكا خواست تا ازاقدام اسراييل براي ادامه ساخت وساز شهركهاي صهيونيست نشين در اراضي اشغالي و نيز رفع محاصره " ياسرعرفات"رهبر حكومت خودگردان فلسطين اقدامات لازم را به عمل آورد.

اين وزير فلسطيني نسبت به عواقب وپيامدهاي اذيت وآزار و شكنجه مبارزان فلسطيني گروههاي جهادي فلسطين به رژيم اسراييل هشدارداد و گفت:هرگونه اقدام اسراييل دراعمال خشونت منجر به لغو آتش بس خواهد شد .