۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

194 طرح خودکفایی در رامیان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد رامیان گفت: سال گذشته 194 طرح خودکفایی در شهرستان اجرا شد.

ایوب قزلسفلو در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان با بیان اینکه آموزش خودکفایی برای مجریان طرحهای اشتغال زایی اجرا شده است، گفت: در سال 89 ، این نهاد با برگزاری چهار دوره آموزش خودکفایی برای مجریان به تعداد 194 نفر انجام شد.

وی اظهار داشت: همچنین 38 نفر از مددجویان در کلاس های فنی و حرفه ای شرکت کردند و هزینه ای بالغ بر 50 میلیون ریال برای این طرح صورت گرفته است.

رئیس کمیته امداد امام (ره) شهرستان رامیان گفت: طی سال گذشته با کمک این نهاد 159 خانوار برای استفاده از امتیاز آب ، برق ، گاز معرفی و از پرداخت هزینه آن معاف شده اند.
 
قزلسفلو با اشاره به کمک های ویژه موردی به نیازمندان افزود:  طی سال گذشته به 129 نفر جهت رفع مشکلاتشان مبلغ 293 میلیون و 205 هزارو 500 ریال کمک های ویژه موردی شده است.
 
شهرستان رامیان در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1308217

