194 طرح خودکفایی در رامیان اجرا شد

ایوب قزلسفلو در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان با بیان اینکه آموزش خودکفایی برای مجریان طرحهای اشتغال زایی اجرا شده است، گفت: در سال 89 ، این نهاد با برگزاری چهار دوره آموزش خودکفایی برای مجریان به تعداد 194 نفر انجام شد.

وی اظهار داشت: همچنین 38 نفر از مددجویان در کلاس های فنی و حرفه ای شرکت کردند و هزینه ای بالغ بر 50 میلیون ریال برای این طرح صورت گرفته است.



رئیس کمیته امداد امام (ره) شهرستان رامیان گفت: طی سال گذشته با کمک این نهاد 159 خانوار برای استفاده از امتیاز آب ، برق ، گاز معرفی و از پرداخت هزینه آن معاف شده اند.

قزلسفلو با اشاره به کمک های ویژه موردی به نیازمندان افزود: طی سال گذشته به 129 نفر جهت رفع مشکلاتشان مبلغ 293 میلیون و 205 هزارو 500 ریال کمک های ویژه موردی شده است.

شهرستان رامیان در شرق گلستان واقع شده است.