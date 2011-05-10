به گزارش خبرنگار مهر، دو کودک هفت و هشت ساله ای که یکشنبه شب در حادثه گود برداری بلوار فردوس جانشان را از دست دادند می توانستند هنوز نفس بکشند اگر مهندسان ناظر ترک های خانه کناری را جدی می گرفتند و حکم به تخلیه خانه می دادند.

ساکنان بلوار فردوس تازه در خانه هایشان آرام گرفته بودند که ناگهان صدای مهیبی آرامش اول شب شان را برهم زد و دقیقه ای بعد خانه ای در همسایگی شان با خاک یکسان شد. ترکهایی که چند روزی مهمان دیوارهای ساکنان خانه ای در خیابان سازمان برنامه بود از هم شکافت و حسرت دیدار فردای همکلاسیهایش را بر دل کودک هفت ساله گذاشت.

ریزش ساختمان به دلیل گود برداری غیراصولی اتفاق تازه ای نیست و بارها مشابه اش را با وسعت کم تر یا بیشتر شاهد بوده ایم اما هر بار به جای حل مشکل به دنبال کسی برای انداختن تقصیر و مسئولیت ها بر گردنش بوده ایم. حال آنکه می توان از وقوع این حادثه ها پیشگیری کرد وهرگود برداری در دل خود خبر یک ریزش را پنهان نکند.

از جمله حوادثی که اگر بی تفاوت از کنارش بگذریم یکی از تلخ ترین حادثه ها را رقم می زند،"پروژه امیر کبیر" در محدوده منطقه یک است . پروژه ای که شورا به خاطر آن به شهرداری تذکر داده است.

این پروژه که کاربری پارکینگ طبقاتی، تجاری و فرهنگی دارد در مرحله اتمام گودبرداری و تکمیل سازه نگهبان دیواره­های گود است. شروع گود برداری از ابتدای سال 89 بوده و به گفته همسایگان تخریب با مواد منفجره در هنگام برخورد با صخره­های بزرگ نیز انجام شده است.

کمیسیون عمران شورای شهر تهران نیز در گزارشی اعلام کرده است: مشاور این پروژه ایمن سازی گود و دیواره آن را تامین کرده اما اقدامی برای پایدارسازی ساختمان مجاور مورد نظر که برای این عمق گودبرداری بسیار حساس ارزیابی می شود انجام نداده است. گرچه با اندازه­گیری ترک­ها در ساختمانهای مجاور سعی در کنترل نشست و ترک در ساختمانهای مجاور همزمان با ایمن سازی دیواره­های گود کرده است.

همچنین با توجه به اینکه تخلیه آب موجود در محل پروژه در معبر مجاور دیده می­شد به نظر می­رسد مسیر آب زیرزمینی موجود در پروژ دچار تغییر شده و احتمال دارد در محل ساختمانهای اطراف تغییر سطح آب زیرزمینی رخ داده باشد و دلیل این نشست ها همین آبهای سطحی باشد.

پیمانکاران این پروژه در تابستان سال 89 نیز اقدام به تخریب دیوارهای حیاط ساختمان مسکونی مجاور گود به دلیل تغییرشکل آن کرده و سپس بدون رضایت مالک به جای آن ایرانت موقت قرار داده اند که باعث شده امنیت خانواده موردنظر به دلیل دسترسی کارگران به این خانه به خطر بیافتد.

خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران درباره پروژه "امیر کبیر" می گوید: این پروژه متعلق به شهرداری نیست اما مجوز ساخت آن را شهرداری صادر کرده و باید با فوریت بر ادامه روند اجرایی این پروژه نظارت کند.

او ادامه می دهد: پروژه به طور 24 ساعته در حال فعالیت است و آسایش مردم منطقه را به خطر انداخته است. همچنین سبب ترکهایی در املاک مجاور شده است.

متهم ردیف اول کیست؟

در پروژه" امیر کبیر" شکافهایی به قطر یک سانتی متر در دیوار همسایگان ایجاد شده است. اگر خبر تخریب این خانه های شکاف خورده را منتشر شود مقصران اصلی چه کسانی هستند؟

اشکان حسینی کارشناس ارشد عمران با بیان این که در صنعت ساخت و ساز کشور گره هایی به وجود آمده است که ناشی از عدم تفکیک مسئولیتهای فعالان این صنعت است،می گوید: به طور مثال خدمات مهندسی تعریف شده برای مهندسان معمار عمران در بخش نظارت یکسان است .

وی با بیان این که خاک پدیده ای است که هنوز به طور کامل شناخته نشده اضافه می کند: در هنگام گودبرداری نظارت متخصصان بر این امر اجتناب ناپذیر است. حوادث تلخ اخیر تنها به علت قصور سهوی یا عمدی شاغلان این بخش است.

این کارشناس ارشد عمران با گلایه از حضورمهندسان معماردر بخش نظارت می گوید: مگرمی شود مریضی که دندانش درد می کند را پیش دکتر داخلی برد. پس چطور انتظار می رود یک مهندس معمار که بیش از نیمی از دروسی که می خواند به پلان و نمای ساختمان مربوط است را به عنوان ناظر از پی تا کل ساختمان معرفی کرد.

حسینی تاکید می کند: با توجه به حساسیت موضوع در هنگام گودبرداری توقف اجرایی بسیار خطرناک تر از اجرای ناصحیح آن است واجرای درست آن باید قبل ازاغاز کار و در مرحله طراحی انجام شود.

به گفته وی، مهندسین ناظر باید بعد از اطمینان از تهیه شدن نقشه سازه نگهبان دستور آغاز گودبرداری را بدهد. در صورتی که این کار را انجام ندهد به لحاظ قانونی مرتکب تخلف شده اند.

این کارشناس ارشد عمران توضیح می دهد: مهندسان متخلف باید در رابطه با نحوه عملکرد خود به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی پاسخگو باشند.نوع و میزان جریمه آنان نیز به شدت حادثه بستگی دارد و چه بسا ممکن است بر اساس تصمیم این شورا پروانه فعالیت مهندس ناظر حداقل یکسال لغو شود.

دیوارها ترک خورده همسایگان پروژه امیر کبیر در منطقه یک نگرانمان می کند که حادثه سعادت آباد دیگری در راه است .تذکر شورای شهر به شهرداری و خانه هایی که با وجود انبوهی از اخطاریه های شهرداری بر سر ساکنانش ویران شده اند این هشدار را می دهد که باید چاره ای اساسی تر اندیشید .