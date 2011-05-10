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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۲۹

بهروزی:جریان انحرافی به سرنوشت دوم خردادی‌ها دچار خواهدشد

بهروزی:جریان انحرافی به سرنوشت دوم خردادی‌ها دچار خواهدشد

دبیر کل جامعه زینب گفت: اگر مواضع جریان انحرافی علیه روحانیت ادامه پیدا کند، سرنوشت دوم خردادی‌ها ‏برای آنها تکرار خواهد شد.‏

مریم بهروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، به جایگاه بالای روحانیت در جامعه اشاره کرد و گفت: مردم در نظام ‏اسلامی تابع روحانیت و مراجع عظام هستند، به طوری که اعتماد و احترام آنها به روحانیت روز به روز افزایش ‏می یابد، از این رو جریان انحرافی در صدد خدشه وارد کردن به جایگاه روحانیت است، اما این برنامه محقق ‏نخواهد شد.

وی ادامه داد:  در دوره اصلاحات نیز چنین مواردی مطرح شد اما نتوانستند به جایگاه حساس و مهم روحانیت ‏خدشه ای وارد کنند.‏
این فعال سیاسی با بیان اینکه مردم همواره پشت سر ولایت فقیه و روحانیت قرار دارند و و هیچگاه از روحانیت ‏عبور نخواهند کرد گفت: اگر مواضع جریان انحرافی علیه روحانیت ادامه پیدا کند سرنوشت دوم خردادی ها برای ‏آنها تکرار خواهد شد.
 
عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به اینکه مردم  با هیچ گروهی عهد اخوت نبسته اند، گفت: برای مردم فقط  تبعیت از ولایت فقیه و ‏حمایت از روحانیت مهم است، بنابراین اگر جریان یا افرادی بر خلاف این مسیر حرکت کنند، از سوی ملت طرد ‏خواهند شد.

دبیر کل جامعه زینب گفت: افرادی که به نام اصولگرایی، جایگاه روحانیت در فضای سیاسی  را زیر سئوال می ‏برند، اصولگرا تعریف نمی شوند، بلکه باید آنها را فقط بعنوان جریان انحرافی معرفی کرد.
 
کد مطلب 1308256

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