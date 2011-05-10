مریم بهروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، به جایگاه بالای روحانیت در جامعه اشاره کرد و گفت: مردم در نظام اسلامی تابع روحانیت و مراجع عظام هستند، به طوری که اعتماد و احترام آنها به روحانیت روز به روز افزایش می یابد، از این رو جریان انحرافی در صدد خدشه وارد کردن به جایگاه روحانیت است، اما این برنامه محقق نخواهد شد.
وی ادامه داد: در دوره اصلاحات نیز چنین مواردی مطرح شد اما نتوانستند به جایگاه حساس و مهم روحانیت خدشه ای وارد کنند.
این فعال سیاسی با بیان اینکه مردم همواره پشت سر ولایت فقیه و روحانیت قرار دارند و و هیچگاه از روحانیت عبور نخواهند کرد گفت: اگر مواضع جریان انحرافی علیه روحانیت ادامه پیدا کند سرنوشت دوم خردادی ها برای آنها تکرار خواهد شد.
عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به اینکه مردم با هیچ گروهی عهد اخوت نبسته اند، گفت: برای مردم فقط تبعیت از ولایت فقیه و حمایت از روحانیت مهم است، بنابراین اگر جریان یا افرادی بر خلاف این مسیر حرکت کنند، از سوی ملت طرد خواهند شد.
دبیر کل جامعه زینب گفت: افرادی که به نام اصولگرایی، جایگاه روحانیت در فضای سیاسی را زیر سئوال می برند، اصولگرا تعریف نمی شوند، بلکه باید آنها را فقط بعنوان جریان انحرافی معرفی کرد.
عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به اینکه مردم با هیچ گروهی عهد اخوت نبسته اند، گفت: برای مردم فقط تبعیت از ولایت فقیه و حمایت از روحانیت مهم است، بنابراین اگر جریان یا افرادی بر خلاف این مسیر حرکت کنند، از سوی ملت طرد خواهند شد.
دبیر کل جامعه زینب گفت: افرادی که به نام اصولگرایی، جایگاه روحانیت در فضای سیاسی را زیر سئوال می برند، اصولگرا تعریف نمی شوند، بلکه باید آنها را فقط بعنوان جریان انحرافی معرفی کرد.
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