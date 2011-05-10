مشعلهای گاز رومشکان جاذبه دیدنی شد/ بازدید هزاران نفر از نشت گاز

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، از زمانی که اولین شعله های گاز بر بالای کوه "درمره" شهرستان کوهدشت مشاهده شد بیش از 20 روز می گذرد ولی همچنان کارشناسان وزارت نفت موفق به مهار گاز در منطقه نشده اند تا این سرمایه ملی به راحتی از دست برود.

این در حالیست که وقوع این پدیده نادر در استان لرستان موجب هجوم سیل علاقمندان برای دیدن شعله های گاز در منطقه شده است به طوریکه روزانه صدها نفر از این محل بازدید می کنند و با شعله های گاز که از جای جای کوه بیرون می زند عکس یادگاری می گیرند.

شاید دیدن شعله های گاز در این روزهایی که تمام شبکه های رادیو و تلویزیون و سایر رسانه ها از صرفه جویی در مصرف گاز سخن می گویند و قبوض گاز بر روی دست مردم سنگینی می کند پارادوکس قابل تاملی است که افکار عمومی را درگیر خود کرده است.

مردم در حالی از جای جای منطقه برای دیدن شعله های گاز به کوههای کوهدشت می روند که گاهی خانواده های بازدید کننده از این شعله ها برای گرم کردن غذا و درست کردن چای هم استفاده می کنند تا حداقل از گازی که به این راحتی هدر می رود استفاده اندکی صورت گیرد.

با این اوصاف پیگیری خبرنگار مهر نشان می دهد که هنوز کارشناسان شرکت نفت مستقر در منطقه علت اصلی نشت گاز و ارتباط آن با حفاریهای صورت گرفته در منطقه را نمی دانند و هنوز به نتیجه گیری قطعی در این زمینه نرسیده اند.

این در حالیست که یکی از کارشناسان وزارت نفت مستقر در محل حفاری چاههای نفت در گفتگو با خبرنگار مهر از مهار نشت گاز حداکثر تا اواسط هفته گذشته خبر داده بود که امروز تا لحظه نگارش خبر هنوز نشت گاز در منطقه مهار نشده است و گویا کارشناسان منتظرند تا شعله ها به خودی خود خاموش و نشت گاز در منطقه متوقف شود.

به هر حال در آخرین اطلاعات کسب شده در حالی یکی از کارشناسان حاضر در محل، مهار نشت گاز را حداکثر تا اواسط هفته جاری شدنی دانست که به گفته یک منبع آگاه هنوز علت نشت گاز روشن نیست و با این اوصاف معلوم نیست که چگونه قرار است این گاز مهار شود.

تلاش خبرنگار مهر برای گفتگو با کارشناسان چینی مستقر در منطقه به منظور پیدا کردن علت نشت گاز و دستیابی به اطلاعاتی در مورد روند حفاریهای صورت گرفته تاکنون بی نتیجه مانده است و این کارشناسان از اظهار نظر در این زمینه خودداری می کنند.

از سوی دیگر سکوت متولیان حوزه نفت و گاز کشور در برابر این رخداد یکی از علامت سئوالهایی است که در ذهن مردم باقی مانده است به طوریکه گویا هدر رفتن این میزان گاز از دید مسئولان اهمیتی ندارد.

این در حالیست که با وجود پیگیری های خبرنگار مهر برای برآورد حجم مخزن گاز کشف شده در منطقه و برآورد میزان گازی که در منطقه در حال سوختن است راه به جایی نبرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان با اشاره به روند نشت گاز در منطقه و میزان گازی که در حال سوختن است، می گوید: نمی توان رقم دقیقی را برای گازی که در منطقه نشت می شود ذکر کرد.

علی گودرزی با تاکید بر اینکه فشار گاز موجود در منطقه پایین است، ادامه داد: با این اوصاف حجم گازی که در منطقه سوخته می شود نمی تواند چندان زیاد باشد.

وی با تاکید بر اینکه در مناطقی که نفت وجود دارد نشت گاز هم پدیده ای طبیعی است، یادآور شد: مطابق بررسی هایی که کارشناسان شرکت گاز انجام داده اند این گاز طبیعی و ناشی از مخازن نفتی است که در منطقه وجود دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان از اظهار نظر دقیق در مورد برآورد گازی که در این منطقه می سوزد خودداری کرد و از بررسی کارشناسان در این زمینه و اعلام نتایج آن به زودی خبر داد.

از سوی دیگر کارشناسان محیط زیست معتقدند که سوختن گازهای موجود در منطقه علاوه بر خطراتی که متوجه مراتع و طبیعت منطقه می کند بر آلاینده های موجود در هوا نیز می افزاید که این امر بر کیفیت هوای منطقه تاثیر دارد.

به هر روی در حالیکه این روزها بازار طرح هایی برای کاهش سوختن گاز در پالایشگاههای کشور داغ است و برخی از پالایشگاهها نیز صرفه جویی میلیاردی را از محل کاهش شعله های گاز در حال سوختن در پالایشگاهها انجام داده اند عملکرد وزارت نفت در مورد گازی که از کوههای منطقه از بیش از 20 نقطه بیرون می زند و هنوز مهار نشده است قابل تامل است.

سکوت مسئولان پیرامون چرایی نشت گاز و روند عملیات حفاری چاههای نفت از یک سو و عدم اطلاع رسانی دقیق از عملیات مهار گاز و برآورد حجم دقیق میدان نفتی از طرف دیگر همگی مواردی است که موجب ابهاماتی در این زمینه شده است.

بنابر این گزارش، شعله ور شدن زبانه های آتش در دل کوه "درمره" بخش رومشکان شهرستان کوهدشت از 28 فروردین ماه سالجاری آغاز شده و به گفته کارشناسان گازی که در منطقه مشتعل شده گاز طبیعی است که این امر حکایت از وجود یک میدان نفت و گاز در منطقه دارد.

این در حالیست که کارشناسان مختلف در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد علت نشت گاز دو احتمال را مطرح کردند که یکی از آنها که قوت بیشتری دارد نشت گاز به دلیل عملیات های اکتشاف نفت در منطقه است و احتمالی که قوت آن ضعیف تر است وجود منبع گازی دیگری در محل نشت گاز است که به دلایل مختلف از جمله شکستگیهای زمین به سطح زمین آمده است.

عملیات اکتشاف نفت در شهرستان کوهدشت پیش از این توسط شرکت اکتشافی "سی ان پی سی" وابسته به شرکت نفت متشکل از کارشناسان ایرانی و چینی مستقر در منطقه از سالها قبل آغاز شده و پیش بینی می شود این میدان نفتی حداقل قابلیت استخراج روزانه 10 هزار بشکه نفت را داشته باشد

به هر روی این روزها در حالیکه معلوم نیست عملیات مهار گاز در چه وضعیتی قرار دارد و اصلا در این زمینه اقداماتی انجام می شود یا خیر این مردم هستند که با حضور در محل کوههای مرکز بخش رومشکان از مشعلهای گاز موجود در منطقه دیدن و گاهی از این گازی که به راحتی هدر می رود برای پختن غذا و گرم کردن چای استفاده می کنند تا دلشان نسوزد که این گاز چرا به راحتی از دست می رود.

خبرگزاری مهر آمادگی دارد اظهارات مسئولان را پیرامون علت نشت گاز و روند عملیات مهار آن انعکاس دهد.