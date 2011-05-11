آغاز پالایش زندانیان دیه تهران/ 3000 زندانی جرائم غیرعمد در انتظار آزادی

سید محمد ناصر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد حدود سه هزار زندانی جرائم غیر عمد در زندانهای استان تهران گفت: به همین تعداد هم مجرمان جرائم غیر عمد به قید وثیقه آزاد هستند که هر لحظه امکان دارد به دلیل نپرداختن دیه وارد زندان شوند.

وی افزود: کارشناسان ستاد دیه استان تهران طرح حضور در زندان و گفتگوی چهره به چهره با زندانیان جرائم غیر عمد را آغاز کرده و به نوعی پرونده های این زندانیان را پالایش می کنند تا از آخرین وضعیت پرونده آگاهی داشته و برای آزادی زندانی اقدام کنند.

مدیرکل ستاد دیه استان تهران اظهار داشت: گفتگو با اولیای دم و شکات یکی از مهمترین وظایف کارشناسان و کارکنان ستاد دیه است تا با تخفیف و کاهش مبلغ دیه بتوانیم با اعتبارات بودجه ای ستاد و کمکهای خیرین زندانیان جرائم غیر عمد را آزاد کنیم که در این راه نقش شوراهای حل اختلاف و حضور آنها در زندانها بسیار تاثیرگذار بوده است.

وی افزود: سال گذشته 786 زندانی غیر عمد با اعتبار 15 میلیارد تومان از زندانهای استان تهران آزاد شدند.

ناصر تصریح کرد: این ستاد تنها مسئول پیگیری و آزاد کردن زندانیان جرائم غیر عمد تهرانی (استان تهران) است و شامل زندانیان سایر استانها نمی شود ولی اگر زندانیانی از استانهای دیگر در زندانهای تهران هستند پرونده آنها برای بررسی و برای آزادی به ستاد دیه همان استان ارسال می شود.

مدیرکل ستاد دیه استان تهران گفت: برخی از محکومان جرائم غیر عمد دارای چندین پرونده هستند و این آزادی زندانی را به تعویق می اندازد برای همین یکی از وظایف کارشناسان در پایش زندانیان جرائم غیر عمد استان تهران پیگیری پرونده های دیگر مجرمان تا مرحله آزادی است.