معرفي برخي مراكز اسلام شناسي و ايران شناسي در مصر

موسسات غربي در وهله نخست براي شناخت اسلام و سپس مقابله ، ويا حداقل ، برخورد مناسب با آن، به اسلام شناسي مي پردازند . در حالي كه نهادهاي اسلام شناسي در مصرو جهان اسلام با انگيزه ترويج و يا دفاع از دين فعاليت مي كنند . از اين رو بر خلاف مراكز اسلام شناسي غرب كه نقاط ضعف اسلام را(به زعم خود) بيشتر مورد مداقه قرار مي دهد ، در مصرو جهان اسلام بر نقاط قوت آن تاكيد مي شود .

از آنجايي كه شناخت مراكز اسلام شناسي ( چه در جهان اسلام و چه كشورهاي غربي ) از اهميت فراواني برخوردار است ، لذا به معرفي برخي از مراكز اسلام شناسي در مصر مي پردازيم :

(الف) دانشگاه الازهر ، با شاخه هاي مختلف از جمله مجمع البحوث الاسلاميه ، و رشته هاي درسي الهيات ، اصول دين ، تاريخ اسلام، و ... ، كه تربيت عالم ديني را بر عهده دارد ؛

(ب) رشته هاي دانشگاهي مثل الهيات ، شريعت اسلامي ، اصول دين ، تاريخ اسلام و ... وزارت اوقاف ، كه به دليل نوع كارش كه تبليغ اسلام و نظارت بر اين مساله است، كارهاي پژوهشي زيادي درباره اسلام شناسي انجام مي دهد ؛

(ج) در كنار نهادهاي فوق بايد به تحقيقات مختلفي اشاره كرد كه در قالب كتاب ، نشريه، و ... به صورت فردي و گروهي توسط گرايشهاي مختلف سلفي ، وهابي ، ميانه رو، لائيك، اصلاح گرا، صوفي ، و ... انجام مي شود .

اما مراكزي كه به نوعي به مطالعه در بخش هاي مختلف ايران شناسي ( تاريخ، فرهنگ، ادبيات، زبان فارسي، شيعه و ...) مشغولند عبارتند از :

(الف) گروههاي زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه هاي مصر كه با بيش از 125 استاد موجود و 12 كرسي زبان فارسي و بيش از 1000 دانشجو در مقاطع ليسانس تا دكترا مشغول فعاليت هستند و ميانگين آثار موجود آنان بالغ بر 600 كتاب ( به غير از مقالات) مي شود .

(ب) پژوهشگراني از رشته تاريخ كه به مطالعه درباره ادوار مختلف تاريخ ايران و سرزمينهاي خلافت شرقي مشغولند .

(ج) پژوهشگراني از رشته علوم سياسي كه سياست ايران( داخلي، خارجي، بين المللي ) را در چارچوب مطالعات آسيايي ، خاور ميانه، و استراتژيك مورد مطالعه قرار مي دهند .

(د) پژوهشگراني از رشته باستانشناسي كه در آثار تاريخي ايران مطالعه وتحقيق مي كنند .

(ه) پژوهشگراني از رشته فلسفه كه فلسفه اسلامي ( شيعي و ايراني) را مورد مطالعه قرار مي دهند .

(و) همچنين موسسات و گروههاي مختلفي كه مطالعه در جنبه هاي مختلف ايران را مد نظر دارند و به طور مرتب نتايج تحقيقات خود را منتشر مي كنند كه به برخي از آنها اشاره مي شود :

(و-1) ماهنامه مختارات ايرانيه كه توسط موسسه الاهرام منتشر مي شود ؛

(و-2) فصلنامه شئون شرق الاوسط ؛

(و-3) فصلنامه شرق نامه ؛

(و-4) گزارش استراتژي ايران كه توسط گروه مد حت حماد به صورت سالانه انجام مي شود ؛

و (و-5) مركز دراسات الشرقيه ، وابسته به دانشگاه قاهره .