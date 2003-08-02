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۱۱ مرداد ۱۳۸۲، ۱۴:۰۵

معرفي برخي مراكز اسلام شناسي و ايران شناسي در مصر

خبركزاري "مهر" : تفاوت اساسي ميان مراكز اسلام شناسي و ايران شناسي در مصر و جهان اسلام با آنچه كه در غرب وجود دارد اين است كه در موسسات غربي، اسلام به عنوان يك موضوع خارجي مورد مطالعه قرار مي گيرد و پژوهشگران آن اكثرا غير مسلمان هستند .

موسسات غربي در وهله نخست براي شناخت اسلام و سپس مقابله ، ويا حداقل ، برخورد مناسب با آن، به اسلام شناسي مي پردازند . در حالي كه نهادهاي اسلام شناسي در مصرو جهان اسلام  با انگيزه ترويج و يا دفاع از دين فعاليت مي كنند . از اين رو بر خلاف مراكز اسلام شناسي غرب كه نقاط ضعف اسلام را(به زعم خود) بيشتر مورد مداقه قرار مي دهد ، در مصرو جهان اسلام  بر نقاط قوت آن تاكيد مي شود .

 از آنجايي كه شناخت مراكز اسلام شناسي ( چه در جهان اسلام و چه كشورهاي غربي ) از اهميت فراواني برخوردار است ، لذا به معرفي برخي از مراكز اسلام شناسي در مصر مي پردازيم :

(الف) دانشگاه الازهر ، با شاخه هاي مختلف از جمله  مجمع البحوث الاسلاميه ، و رشته هاي درسي الهيات ، اصول دين ، تاريخ اسلام، و ...  ، كه  تربيت عالم ديني را بر عهده دارد ؛

(ب) رشته هاي دانشگاهي مثل الهيات ، شريعت اسلامي ، اصول دين ، تاريخ اسلام و ... وزارت اوقاف ، كه به دليل نوع كارش كه تبليغ اسلام و نظارت بر اين مساله است،  كارهاي پژوهشي زيادي درباره اسلام شناسي انجام مي دهد ؛

(ج) در كنار نهادهاي فوق بايد به تحقيقات مختلفي اشاره كرد كه در قالب كتاب ، نشريه، و ... به صورت فردي و گروهي توسط گرايشهاي مختلف سلفي ، وهابي ، ميانه رو، لائيك، اصلاح گرا، صوفي ، و ... انجام مي شود .  

اما مراكزي كه به نوعي به مطالعه در بخش هاي مختلف ايران شناسي ( تاريخ، فرهنگ، ادبيات، زبان فارسي، شيعه و ...) مشغولند عبارتند از :

(الف) گروههاي زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه هاي مصر كه با بيش از 125 استاد موجود و 12 كرسي زبان فارسي و بيش از 1000 دانشجو در مقاطع ليسانس تا دكترا مشغول فعاليت هستند و ميانگين آثار موجود آنان بالغ بر 600 كتاب ( به غير از مقالات) مي شود .

(ب) پژوهشگراني از رشته تاريخ كه به مطالعه درباره ادوار مختلف تاريخ ايران و سرزمينهاي خلافت شرقي مشغولند .

(ج) پژوهشگراني از رشته علوم سياسي كه سياست ايران( داخلي، خارجي، بين المللي ) را در چارچوب مطالعات آسيايي ، خاور ميانه، و استراتژيك مورد مطالعه قرار مي دهند .

(د) پژوهشگراني از رشته باستانشناسي كه در آثار تاريخي ايران مطالعه وتحقيق مي كنند .

(ه) پژوهشگراني از رشته فلسفه كه فلسفه اسلامي ( شيعي و ايراني) را مورد مطالعه قرار مي دهند .

(و) همچنين موسسات و گروههاي مختلفي كه مطالعه در جنبه هاي مختلف ايران را مد نظر دارند و به طور مرتب نتايج تحقيقات خود را منتشر مي كنند كه به برخي از آنها اشاره مي شود :

 (و-1) ماهنامه  مختارات ايرانيه  كه توسط موسسه الاهرام منتشر مي شود ؛

(و-2) فصلنامه  شئون شرق الاوسط ؛

(و-3) فصلنامه شرق نامه ؛ 

(و-4) گزارش استراتژي ايران كه توسط گروه مد حت حماد به صورت سالانه انجام مي شود ؛  

 و (و-5) مركز دراسات الشرقيه ، وابسته به دانشگاه قاهره  .

 

 

 

 

کد مطلب 13083

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