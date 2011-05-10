به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه بررسی گزارش کمیسیون مشترک طرح نظارت بر نمایندگان را در دستور جلسه خود قرار دادند.

این طرح با 11 ماده در مجلس بررسی خواهد شد.

در ابتدای جلسه موسی قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک طرح نظارت بر نمایندگان به ارائه گزارشی از مراحل بررسی این طرح پرداخت.

وی توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تهیه طرحی برای نظارت بر نمایندگان و صیانت از مجلس را عوامل بررسی طرح نظارت بر نمایندگان در کمیسیون مشترک برشمرد.

سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح نظارت بر نمایندگان با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص رسیدگی به اموال مسئولان، گفت: در آن طرح نیز به دارایی و اموال نمایندگان هم اشاره شده بود که نشان از این داشت که نمایندگان پیش از تصویب طرح نظارت بر نمایندگان هم نسبت به این موضوع اهتمام داشته​اند.



نماینده قائنات توضیح داد که طبق طرح نظارت بر نمایندگان گزارشاتی که علیه نمایندگان ارائه می شود باید با مشخصات کامل همراه باشد و هیئت نظارت به گزارشات بدون مشخصات رسیدگی نمی کند، لذا در صورتیکه گزارشی بدون امضا باشد و هیئت نظارت تشخیص دهد که گزارش برای تشویش اذهان عمومی و اتهام به نمایندگان ارائه شده است، فرد خاطی به دادگستری معرفی می شود.

قربانی گفت : برای اینکه این طرح سیاسی نشود و اکثریت در هیچ دوره​ای نتواند اقلیت را حذف کند، ضرورت اخذ نظر از شورای نگهبان نیز در برخی موارد آمده است.