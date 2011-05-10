به گزارش خبرنگار مهر، این سیاهباز با سابقه تئاتر ایران در حالیکه به دلیل شکستگی شدید از ناحیه لگن و پای سمت راست به مدت سه روز در منزل خود مانده بود توسط علیاصغر صباحکوهی و منیر ملکی به بیمارستان منتقل شد. این در حالی است که صباحکوهی و برخی از همسایگان و دوستان سعدی افشار به دلیل سه روز بیخبری از وی با حضور نیروی انتظامی و آتشنشانی بعد از باز کردن در منزل افشار این هنرمند با سابقه را به بیمارستان انتقال دادند.
طبق معاینه پزشکان سعدی افشار از ناحیه لگن و پای راست دچار شکستگی شدید شده است. با حضور حسین مسافرآستانه مدیرکل هنرهای نمایشی و تقبل تمامی هزینههای درمان سعدی افشار، این سیاهباز با سابقه ایران به بیمارستان آسیا منتقل شد. علیاصغر دشتی کارگردان جوان تئاتر نیز از دیگر افرادی بود که پیگیریهای لازم را جهت انتقال سعدی افشار به بیمارستان انجام داد.
افشار در حال حاضر در بیمارستان آسیا بستری است و طبق نظر پزشکان باید هر چه زودتر مورد عمل جراحی قرار بگیرد.
سعدی افشار تنها سیاه باقیمانده از نسل طلایی سیاهبازی ایران شامگاه دوشنبه 19 اردیبهشتماه در بیمارستان آسیا بستری شد.
به گزارش خبرنگار مهر، این سیاهباز با سابقه تئاتر ایران در حالیکه به دلیل شکستگی شدید از ناحیه لگن و پای سمت راست به مدت سه روز در منزل خود مانده بود توسط علیاصغر صباحکوهی و منیر ملکی به بیمارستان منتقل شد. این در حالی است که صباحکوهی و برخی از همسایگان و دوستان سعدی افشار به دلیل سه روز بیخبری از وی با حضور نیروی انتظامی و آتشنشانی بعد از باز کردن در منزل افشار این هنرمند با سابقه را به بیمارستان انتقال دادند.
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