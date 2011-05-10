به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی آثار فرانتس کافکا، از ساعت 14 و 30 دقیقه امروز سه‌شنبه 20 اردیبهشت در بخش بین‌المللی سرای اهل قلم برگزار خواهد شد.

در این نشست یک ساعته، علی‌اصغر حداد، مترجم زبان آلمانی که برخی از آثار فرانتس کافکا، نویسنده آلمانی‌ِزبان اهل کشور چک را به فارسی ترجمه کرده، حضور داشته و سخنرانی خواهد کرد.

آثار فرانتس کافکا، که اکثرا بعد از مرگ او در سال ۱۹۲۴ میلادی منتشر شدند، تاکنون محل مناقشه منتقدان بوده اند. برخی او را نویسنده‌ای مایوس می‌دانند که سبک خاصی در خلق رمان‌ها و داستان‌های سیاه از خود به جای گذاشته و برخی دیگر از او به‌عنوان نویسنده‌ای آرمان‌گرا،‌ امیدوار و طالب تعالی یاد می‌کنند. همچنین، مقالات فراوانی وجود دارند که کافکا را نویسنده‌ای مذهبی و خداباور توصیف کرده و در آثار وی نشانه‌هایی از این اندیشه را یادآور می‌شوند. به علت این دو باور متضاد، جلسات نقد آثار این نویسنده، همواره پرطرفدار بوده است.

سرای بین‌الملل اهل قلم در بازار جهانی بیست و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران، در طبقه دوم شبستان مصلی قرار گرفته و در آن از آغاز نمایشگاه، هرروزه نشست‌های متنوعی برگزار می‌شود. شرکت در این نشست‌ها برای عموم آزاد است.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تا 24 اردیبهشت در مصلی ادامه دارد.