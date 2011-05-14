به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ناشنوایان و کم شنوایان ایران در عمر 52 ساله خود کمتر فرصتی برای حضور در عرصه های داخلی و متعاقبا بین المللی داشته و این در حالی است که طبق آمار بهزیستی، 70 هزار ناشنوا در این سازمان حضور دارند و برآورد می شود که 420 تا 450 هزار ناشنوا و کم شنوا در کشور حضور داشته باشند.

کاظم نظم ده با حضور در خبرگزاری مهر در خصوص ورزش ناشنوایان و کم شنوایان به طور مفصل صحبت کرد. به گفته وی بها دادن به این رشته باعث خواهد شد که ناشنوایان و کم شنوایان بیشتری راهی زمین های ورزش شوند که این موضوع از اهمیت و ارزش بسیار بالایی برخوردار است.

مصاحبه مشروح خبرنگار مهر با رئیس فدراسیون ناشنوایان و کم شنوایان را از نظر می گذرانید:

600 میلیون تومان برای 200 هزار نفر

طبق برآوردی که از طریق سازمان بهزیستی انجام داده‌ایم، بالای 400 هزار ناشنوا و کم شنوا در کل کشور داریم و با فرض اینکه 50 درصد آنها زیر 20 سال هستند، 200 هزار ورزشکار بالقوه خواهیم داشت که می توانند به میدان های ورزشی فراخوانده شوند و برای این تعداد بودجه‌ای 600 میلیون تومانی دریافت می کنیم. این در حالی است که یک بازیکن فوتبال با 600 میلیون ترانسفر می شود. به اعتقاد من برخی رشته ها مظلوم واقع شده اند در حالی که در مورد برخی دیگر از رشته ها، هزینه اضافی خرج می شود.

25 رشته ورزشی باید فعال شود

فدراسیون ناشنوایان و کم شنوایان در عمر 52 ساله خود حتی یک دوره مربیگری هم نداشته است. این در حالی است که ما از 25 رشته ممکن که می توانند در ورزش کشور فعالیت کنند تنها فوتبال، والیبال، کشتی فرنگی و آزاد و دو و میدانی را فعال داریم. طبق قوانین بین‌المللی، برای حضور در رقابت های المپیک زمستانی باید 6 رشته فعال باشد و برای المپیک تابستانی هم 19 رشته. ایران پتانسیل این را دارد که در رشته های والیبال ساحلی، جودو، تکواندو، تیراندازی و برخی رشته های دیگر ورزشکار داشته باشد.

ورزش ارزان ترین و معقول ترین مدل توانبخشی

به اعتقاد من ورزش یکی از ارزان ترین و معقول ترین مدل های توانبخشی محسوب می شود. شما اگر به یک دختر ناشنوا که روحیات حساس تری دارد بگویید دچار افسردگی است، قبول نمی کند و حاضر نیست روانکاوی شود اما ورزش می تواند مشکلات روحی او را از میان ببرد و نشاط و سرزندگی عایدش کند. چنانچه مجموعه ورزش کشور و بویژه فدراسیون ناشنوایان و کم شنوایان بتواند این افراد را از خانه نشینی درآورد کار مهمی انجام داده است.

رتبه زیر 5 المپیک ناشنوایان را می خواهیم

ایران در المپیک ناشنوایان سال 2005 به مقام یازدهم جهان دست پیدا کرد و در سال 2009 با همان تعداد مدال به رتبه هفدهم تنزل کرد و این نشان می دهد که دیگران پیشرفت کرده اند و چنانچه دست روی دست بگذاریم حرفی برای گفتن نخواهیم داشت. به عنوان مثال اگر تیم فوتبال در رقابت های المپیک طلا بگیرد تنها یک مدال محسوب می شود در حالی که ما می توانیم در رشته هایی نظیر تکواندو چندین مدال کسب کنیم که باعث افتخار کشور خواهد شد.

در دنیا ورزش درآمدزاست در ایران هزینه بر

در ورزش دنیا اگر پول خرج می کنند پول هم در می آورند. ورزش در اروپا نهمین منبع درآمدزایی محسوب می شود حال آنکه در کشور ما فقط هزینه بر روی دست مسئولان می گذارد. باید دید به عنوان مثال درآمدی که یک فوتبالیست کسب می کند با میزان کارایی او تناسب دارد یا خیر. چنانچه می خواهیم پولی را هزینه کنیم باید برای آن الگو داشته باشیم. دیگران بر روی رشته هایی سرمایه گذاری می کنند که در آن جواب می گیرند. در اروپا تنها چند تیم به جام جهانی راه پیدا کرده اند اما همه اروپایی ها فوتبال بازی می کنند چراکه در سطح همگانی از آن بهره می برند. ما باید با توسل به الگوهای ایرانی - اسلامی و با توجه به اینکه خرج این ورزش از کیسه بیت المال است، نگاه واقع بینانه تری به ورزش داشته باشیم.

سعیدلو نگاه مثبتی به ورزش معلولان دارد

دوست ندارم این صحبت های من جنبه تملق به خود بگیرد اما واقعا باید بگویم آقای سعیدلو همواره نگاه مثبتی به ورزش معلولان و ناشنوایان داشته اند. ایشان به وضعیت این قشر از ورزش کشور اشراف دارند و همواره از ما حمایت کرده اند. حمایت های شخص اول سازمان تربیت بدنی بی تردید بر کار ما اثر چندبعدی خواهد گذاشت.

فدراسیون ناشنوایان و کم شنوایان نیاز به کار دارد

من یک سال است که در فدراسیون ناشنوایان مشغول به کار شده ام و باید بگویم که یک فدراسیون درجه سه را تحویل گرفتم اما باید کاری کنیم که یک فدراسیون درجه دو و یک تحویل بدهیم. ما تا پیش از این روبط عمومی، روابط بین الملل، کمیته و انجمن نداشتیم اما رفته رفته سازمان پیدا می کنیم و مطمئنم که این امر در آینده اثرات مثبت خود را نشان خواهد داد. اینگونه هم نیست که فکر کنید نظم ده کار شاقی انجام داده بلکه اگر کارها اصولی و مدون پیش برود، هر کسی هم جای من باشد به این اهداف دست پیدا می کند.

مشکل بیمه ورزشی را حل کردیم

تا پیش از این اگر یک ورزشکار ناشنوای والیبالیست می خواست بیمه شود باید فدراسیون والیبال کارت او را صادر می کرد و این قضیه در مورد رشته های فوتبال و تکواندو هم صدق می کرد. در حالی که الان بر اساس آمار و اطلاعاتی که در خصوص ورزشکاران کسب کرده ایم، این مشکل حل شده و یک ورزشکار ناشنوا از طریق همین فدراسیون تحت بیمه ورزشی قرار می گیرد.



تقویم ورزشی را ارائه کرده ایم

فدراسیون ناشنوایان و کم شنوایان جزو نخستین فدراسیون هایی است که تقویم ورزشی خود را به سازمان تربیت بدنی ارائه کرده است. سال گذشته تقویم ورزشی این فدراسیون تنها دو برگ بود اما امروز ما صاحب تقویمی 20- 30 صفحه ای هستیم که در آن تمامی اردوها، دوره های مربیگری، گردهمایی ها، اردوهای تمرینی و رقابت های ورزشی لحاظ شده است.

3/5 میلیارد تومان هزینه مان است

با توجه به اینکه قرار است رشته های خود را از 4 به 17 رشته برسانیم، باید بودجه سالیانه ما 5/3 میلیارد تومان در نظر گرفته شود و این رقم بر اساس آمار کارشناسی ارائه شده است. امیدوارم زمانی که می خواهند بودجه ما را ببندند، از مسئولان فدراسیون ناشنوایان هم دعوت به عمل بیاورند تا از بودجه پیشنهادی دفاع کند.

از طریق فدراسیون اشتغال زایی کرده ایم

یکی از خوشبختی های فدراسیون ناشنوایان و کم شنوایان این است که صاحب یک مجموعه نسبتا بزرگ است که می تواند از طریق این مجموعه درآمدزایی کند. ما در این مجموعه 82 پرسنل داریم که 15 تا 20 نفر آنها ناشنوا و زنان سرپرست خانوار هستند. استخدام افرادی که بار مالی یک خانواده را بر دوش می کشند برای ما در اولویت قرار دارد. این در حالی است که آشپزخانه و سالن وزنه برداری ما هم محلی شده تا هم از آنها کسب درآمد کنیم و هم ورزشکارانمان را صاحب امکانات کنیم.