انتخاب رشته های فنی حرفه ای تضمین آینده شغلی جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، براهیم سحر خیز قبل از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری دهمین دوره از مسابقات علمی و عملی هنر جویان هنرستانهای فنی و حرفه ای کشور در اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: با بررسی های انجام گرفته نشان داده شده است که زمنیه اشتغالزایی و کارآفرینی در رشته های فنی و حرفه ای بیش از رشته های نظری است و باید والدین و دانش آموزان از این فرصت پیش آمده استفاده کنند تا در آینده دغدغه بیکاری جوانان کشور کاهش یابد.

وی با بیان اینکه سیاست دولت و مقام معظم رهبری نیز در برنامه های آتی و چشم انداز آموزش و پرورش رفتن به سمت رشته های فنی حرفه ای است بیان داشت: اولویت اول وزارت آموزش و پرورش توسعه رشته های فنی حرفه ای است و امسال را نیز سال فنی و حرفه ای در آموزش و پرورش نام نهاده ایم و تمام امکانات این زمینه بسیج شده اند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: برای اینکه بازار کار در رشته های آموزش و پرورش افزایش یابد نیاز به یک کلی نگری جامع در تمامی رشته ها وجود دارد.

سحر خیز متذکر شد: ما در توسعه متوازن بین رشته ای و در بحث آموزش مهارت توجه جدی باید به نیاز بازار کار داشته باشیم تا فارغ التحصیلان این رشته ها بلافاصله جذب بازار کار شوند.

رشته های آموزش و پرورش نیاز به بازنگری جامع دارد

وی یادآور شد: برخی از رشته های موجود در آموزش و پرورش نیاز به بازنگری و به روز رسانی دارد و حتی برخی از رشته های جدید به تناسب نیاز شهرستانها ایجاد خواهد شد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش همچنین درباره به کارگیری دانش آموزان رشته های کار و دانش مرتبط با مشاغل خانگی در بازار کار اظهار داشت: این کار بیشتر برعهده دستگاههای فرا بخشی مانند وزارت کار و تعاون است که می توانند در قالب بنگاههای زود بازده، فارغ التحصیلان این رشته را کمک کنند و سبب ایجاد شغل برای آنها شوند.

به گفته این مسئول اشتغال فارغ التحصیلان رشته های کار و دانش در کشورهای چین و ژاپن در قالب بنگاههای زود بازده بسیار است و کشور ما هم می تواند این تجربه موفق را داشته باشد.

سحرخیز دادن آموزش متناسب با بازار کار و خلاقیت و کار آفرینی خود دانش آموختگان را عامل اصلی ایجاد اشتغال در رشته های فنی و حرفه ای دانست.

ایران در توسعه مشاغل خانگی کار جدی نکرده است

وی با بیان اینکه سیاست گذاران بخش اشتغال کشور باید در توسعه مشاغل خانگی تلاش بیشتری کنند متذکر شد: ایران شاید نخستین کشوری است که در این زمینه کار جدی نکرده است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: در کشورهای دیگر تاثیر زنان خانه دار در تولید ناخالص ملی یا داخلی نقش موثری دارد، این کار در کشور ما نیز در صورت برنامه ریزی دقیق و اصولی تحقق خواهد یافت.

سحر خیز همچنین هدف از راه اندازی مسابقات رشته های فنی و حرفه ای را ترغیب و تشویق دانش آموزان به سمت هنرستانها و هدایت تحصیلی آنها به سمت رشته های فنی و حرفه ای عنوان کرد و بیان داشت: با این روش ضعف ها و قوتهای هنرستانها بررسی و استخراج می شود تا زمینه موفقیت آنها بهتر فراهم شود.

وی با بیان اینکه آموزشکده های فنی و حرفه ای در گذشته در اختیار وزارت آموزش و پرورش بود بیان داشت: این آموزشکده ها در مصوبات اخیر مجلس به وزارت علوم منتقل شد ولی هنرجویان ما می توانند بدون داشتن دغدغه با شرکت در آزمون ورودی به مانند گذشته در آموزشکده ها ادامه تحصیل دهند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از امکان ورود برگزیدگان مسابقات علمی و عملی فنی و حرفه ای کشور به آموزشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور بدون دادن آزمون کنکور خبر داد.

سحرخیز خاطر نشان کرد: آموزشکده ها با مصوبه مجلس تنها مختص آموزشهای فنی و حرفه ای است که در دوره های کاردانی و کارشناسی هنرجویان ما را جذب می کنند.

وی اظهار داشت: با انعطافی که در نظام آموزش عالی ما وجود دارد هنرجویان می توانند بدون داشتن دغدغه خاطر به روشهای مختلف ادامه تحصیل دهند.