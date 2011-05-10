نتیجه مهم "بهار عربی"؛ افزایش فشارها علیه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن عربستان امروز در سرمقاله خود با اشاره به فتنه مذهبی که اخیرا در مصر به وقوع پیوست آن را اقدامی جنایتکارانه و از پیش برنامه ریزی شده عنوان کرد که نیازمند آن است تا از همه طرف ها محکوم شود.

این روزنامه عرب زبان همچنین خاطرنشان می سازد که این درگیری و باید گفت بحران طایفه ای که حدود 12 تن کشته و 190 تن دیگر هم دستگیر شدند در زمانی به وقوع پیوست که مصر بیش از هر زمان دیگر به آرامش نیازمند است تا در شرایط بعد از انقلاب به گونه ای حرکت کند که به قلب سیاست جهان عرب بازگردد.

الوطن ادامه می دهد: مصر به عنوان یک کشور بزرگ عربی باید سلامت و ثباتش حفظ شود چرا که ثبات واستقرار آن جزء جدایی ناپذیر منطقه خاورمیانه محسوب می شود.

درادامه این مقاله به نکته مهمی اشاره می شود و نویسنده تاکید دارد که نباید نقش اسرائیل را بروز چنین حوادثی در مصر نادیده گرفت چرا که اسرائیل از زمان ظهور تغییرات در رژیم مبار بسیار از بازگشت نقش قوی و بزرگ به مصر نگران است به ویژه که دولت جدید انقلابی مصر مواضعی را ایراد کرد که نگرانی و ترس صهیونیست ها را در پی داشت.

اعلام بازگشایی قریب الوقوع گذرگاه رفح و فشار آوردن برای حل و فصل قضیه فلسطینی که در نهایت منجر به پایان گرفتن اختلافات داخلی فلسطین می شود و همچنین امضای طرح آشتی ملی فلسطینی همه وهمه مواردی است که سراسیمگی و دستپاچگی صهیونیست ها را موجب شده است.

الوطن درادامه تاکید می کند: اسرائیل یکی از طرف هایی است که بیشترین سود را از شعله ور شدن آتش اختلافات طایفه ای در مصر می برد.

این روزنامه درپایان خاطرنشان می کند: در پی تغییرات کشورهای عربی باید موضعگیری قوی و قاطعانه ای در قبال اسرائیل اتخاذ شود که بر تحت فشار قرار دادن بیشتر این رژیم استوار باشد.