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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۱۱

صبح امروز؛

رئیس جمهوری اسلامی ایران به تهران بازگشت

رئیس جمهوری اسلامی ایران به تهران بازگشت

رئیس جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در چهارمین اجلاس بین‌المللی کشورهای کمتر توسعه‌ یافته به ترکیه رفته بود، بامداد سه شنبه به تهران بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که صبح دوشنبه برای شرکت در مراسم افتتاحیه کنفرانس کشورهای کمتر توسعه یافته به استانبول سفر کرده بود، ضمن سخنرانی در آیین افتتاحیه این کنفرانس، در حاشیه این مراسم با دبیرکل سازمان ملل، رییس جمهور و نخست وزبر ترکیه و همچنین همتایان خود از افغانستان، بنین و کومور دیدار و درباره مهترین مسایل مختلف جهانی و منطقه ای گفت وگو کرد.

رییس جمهور همچنین با حضور در یک نشست خبری پاسخگوی پرسش خبرنگاران داخلی و خارجی بود. 

 
 
کد مطلب 1308360

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